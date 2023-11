Le premier smartphone pliable économique de Samsung pourrait être moins cher que le Galaxy A54

Samsung prépare le lancement de ses téléphones pliables abordables pour 2024 et, pour l’instant, le prix possible qu’ils auront sur le marché a été divulgué.

Image du Samsung Galaxy Z Flip 5

Ce n’est pas la première fois que nous parlons des pliables abordables de Samsung. En réalité, on spécule qu’ils arriveront sur le marché en 2024 et, si c’est le cas à cette date, il aurait beaucoup de sens qu’ils fassent partie de la famille Galaxy A. Et la raison ne serait autre que la démocratisation massive du marché des pliables que nous voyons depuis un certain temps.

D’après les informations publiées dans Android Authority, il semble que ce que nous verrons à l’avenir seront des pliables de la famille Galaxy A. Non seulement cela, mais selon une fuite du leaker Revegnus, ils pourraient même être moins chers que les Samsung Galaxy A54, l’un des terminaux les plus performants de la gamme moyenne.

Samsung Galaxy A pliable, ce que l’on sait jusqu’à présent

D’après le média, Samsung prévoit de fixer des prix entre 400 et 500 dollars maximum pour ces appareils. Du moins, c’est ce que dit le leaker. Ces prix seraient ceux d’un appareil Flip qui, de plus, est le pliable le plus vendu au monde. Il est logique que les Coréens veuillent capitaliser sur leur domination sur ce marché.

De plus, un prix comme celui-ci pour un pliable type coque constituerait une importante réduction par rapport aux moins chers du marché. Des appareils tels que le Motorola RAZR 40 viennent à l’esprit, que nous avons déjà pu analyser. Cela aurait plus de sens dans la gamme moyenne, car l’offre de Motorola est trop chère pour son bien.

Réduire le prix d’entrée de la gamme des pliables aiderait à étendre davantage ces appareils, pour lesquels les Coréens sont prêts à tout parier. Ils continuent de se moquer d’Apple pour ne pas l’avoir déjà fait, mais si quelque chose a Apple, c’est qu’ils préfèrent adopter une technologie lorsqu’elle a du sens et non seulement lorsqu’elle est à la mode (et la vendre comme une réinvention, par la même occasion).

De plus, un Galaxy A Pliable à 400 dollars serait moins cher que le Galaxy A54 au moment de sa sortie. La famille Galaxy A est celle qui vend le plus d’unités de tout le catalogue de l’entreprise, donc un pliable abordable pourrait enfin propulser les téléphones pliables qui attendent depuis si longtemps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :