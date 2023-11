Un des Samsung Galaxy les plus brutals de l’année bénéficie d’une réduction de 290 euros

L’un des appareils les plus importants de 2023 continue de baisser de prix, c’est un achat génial qui ne peut pas échouer.

La famille Samsung Galaxy S23.

C’est l’un des smartphones de l’année, un appareil qui a dominé sa gamme de prix et qui s’effondre maintenant. Grâce à Amazon, vous pouvez ramener chez vous le Samsung Galaxy S23 avec 290 euros de réduction, précisément dans sa version avec 256 Go de stockage. Et ce n’est pas tout, ceux qui sont membres Amazon Prime bénéficieront d’une livraison rapide et entièrement gratuite.

Le terminal du géant coréen est sorti il y a quelques mois au prix de 1 019 euros, mais il n’a depuis cessé de baisser. En réalité, vous pouvez également le trouver avec 290 euros de réduction dans la boutique officielle de Samsung. Rien ne pourra vous freiner, aujourd’hui, vous devez ramener chez vous un Samsung Galaxy. Nous vous expliquons pourquoi c’est toujours un achat génial à la fin de 2023.

Samsung Galaxy S23 5G (256 Go)

Achetez le haut de gamme de Samsung et profitez au maximum

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Écran de 6,1″ Dynamic AMOLED Full HD+ et 120 Hz

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 3 900 mAh et charge de 25W

NFC et 5G

L’écran du terminal coréen est l’un des meilleurs que vous trouverez dans le haut de gamme, je n’ai aucun doute là-dessus. En plus d’être très confortable en raison de sa taille compacte, il offre une qualité exceptionnelle. Vous ne serez plus le même après avoir testé son écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces, la résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’intérieur, il y a un processeur qui vous rendra extrêmement heureux, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 est une puce extrêmement puissante capable de tout faire fonctionner en douceur. C’est une garantie de vie, beaucoup de puissance pour ne pas être arrêté. De plus, ses 256 Go de stockage seront plus que suffisants.

Le Samsung Galaxy S23 5G ne déçoit pas non plus en termes de photographie, il possède 3 capteurs qui font un excellent travail. Prenez des photos sans crainte dans n’importe quelle situation, les téléphones de la marque coréenne sont toujours parmi les meilleurs de l’année.

Samsung Galaxy S23 5G (256 Go)

Quelques mois se sont écoulés depuis son lancement et c’est un bon moment, vous pouvez obtenir un haut de gamme avec une réduction alléchante. Il vous accompagnera pendant des années en maintenant son niveau, c’est un smartphone avec lequel vous n’aurez rien à craindre. Si vous n’avez jamais essayé un téléphone de cette qualité, préparez-vous, vous allez voler.

