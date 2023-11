YouTube Music permet désormais d’ajouter des podcasts via un flux RSS

YouTube Music continue de se préparer à remplacer Google Podcast et vient de se mettre à jour avec une fonctionnalité permettant d’ajouter des podcasts directement depuis son flux RSS.

L’application YouTube Music sur un téléphone Android

Fin septembre, la société de Mountain View a annoncé que Google Podcast disparaîtrait en 2024 et que YouTube Music le remplacerait, devenant ainsi une application de streaming de musique et de podcasts similaire à Spotify, qui intègre déjà des podcasts sur sa plateforme depuis un certain temps.

Depuis l’annonce que YouTube Music deviendrait la nouvelle application de podcasts de la grande G, la société américaine a amélioré l’application avec de nouvelles fonctionnalités propres à un gestionnaire de podcasts, telles que le téléchargement automatique des épisodes. Eh bien, Google vient de franchir une étape supplémentaire en permettant désormais à YouTube Music d’ajouter n’importe quel podcast directement depuis son flux RSS.

YouTube Music se met à jour avec la possibilité d’ajouter des podcasts via RSS

Comme nous le confirme la source spécialisée 9to5Google, YouTube Music commence à mettre en place l’option d’ajouter des podcasts via un flux RSS, aussi bien dans l’application Android que dans la version web.

Ainsi, pour ajouter un podcast à YouTube Music via son flux RSS, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application YouTube Music sur votre téléphone Android

Appuyez sur l’onglet Bibliothèque

Faites glisser le carrousel en haut vers la gauche et appuyez sur l’option Podcasts

Cliquez sur le bouton Ajouter un podcast qui apparaît en bas à droite

qui apparaît en bas à droite Sélectionnez l’option Ajouter des podcasts via des flux RSS

Enfin, collez l’URL du flux RSS du podcast en question et appuyez sur le bouton Ajouter

En faisant cela, un message apparaîtra en bas de l’application vous indiquant que le podcast que vous venez d’ajouter sera bientôt disponible, et au bout de quelques minutes, vous pourrez accéder à tous les épisodes via l’onglet Podcasts.

De plus, comme vous pouvez le constater dans les captures d’écran ci-dessus, vous pourrez facilement identifier tous les podcasts que vous ajoutez à YouTube Music via cette méthode, car ils auront tous une étiquette indiquant « Ce podcast a été ajouté via un flux RSS », située juste en dessous de l’image de couverture du podcast.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :