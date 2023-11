Le OPPO Find X7 Pro expose sa communication par satellite, sans informations sur…

OPPO vient d’annoncer la communication par satellite comme l’une des fonctionnalités phares de son prochain flagship, probablement le Find X7 Pro.

OPPO Find X6 Pro, le haut de gamme de l’entreprise qui ne peut pas être acheté en Europe.

En mars dernier, OPPO a présenté ses Find X6 et X6 Pro, présentant deux propositions intéressantes pour le haut de gamme qui se sont révélées très compétitives avec des caractéristiques très intéressantes. Parmi elles, nous avons trouvé la lentille Hasselblad habituelle, un processeur MediaTek Dimensity 9200 et jusqu’à 16 Go de RAM.

Maintenant, selon les informations publiées dans Android Authority, la société a annoncé sa prochaine génération pour le haut de gamme en mettant l’accent sur sa capacité de communication par satellite . Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités en matière d’appels et est très intéressante.

Une caractéristique intéressante, mais qui peut ne pas voir le jour

Les appels par satellite ont été annoncés pour Android 14, avec des accords entre l’opérateur T-Mobile et SpaceX pour les proposer, par exemple. Des accords que, une fois que Qualcomm a annoncé qu’elle annulait sa collaboration avec Iridium et mettait donc fin au projet Qualcomm Satellite, nous ne savons pas ce qu’ils sont devenus.

Selon le média, l’entreprise a annoncé ce qui pourrait très bien être le OPPO Find X7 Pro . La communication par satellite, selon la société, sera disponible sur ce dispositif. D’autre part, OPPO s’est beaucoup retenu de donner de nombreux détails à ce sujet. Cela signifie que rien n’est connu de sa disponibilité mondiale , par exemple.

Avec l’annulation de Snapdragon Satellite, il est impossible de savoir avec qui OPPO s’est associé pour apporter ces communications à ses dispositifs. La rumeur veut que le prochain flagship de la société soit doté des Snapdragon 8 Gen 3, donc nous pouvons au moins spéculer sur le fait que la technologie sera compatible avec la puce.

D’autre part, OPPO n’a rien dit non plus sur un lancement mondial de sa nouvelle offre haut de gamme. Cela s’est déjà produit avec les Find X6 Pro, qui ne sont finalement pas sortis de Chine, et rien ne semble indiquer que cela sera différent avec les Find X7 Pro.

Même si le téléphone était lancé à l’échelle mondiale et disposait d’une communication par satellite, ces appels sont limités par région . Certains fabricants comme Apple ont concentré leurs efforts en Amérique et dans des pays comme le Canada, ils sont même utilisés pour lutter contre les incendies de forêt.

Qualcomm voulait le réaliser dans le reste du monde, mais étant donné le type d’annonce qu’OPPO a faite (et encore une fois, ceci est pure spéculation), il est très facile de supposer que cette caractéristique dans les Find X7 Pro sera limitée à la Chine . Même si le téléphone se retrouve sur le marché mondial, il est très probable que la communication par satellite ne l’accompagne pas.

Il reste à voir ce que l’avenir nous réserve en ce qui concerne OPPO et ce nouveau terminal. Nous resterons à l’affût des nouveautés.

