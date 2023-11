Ces écouteurs Bluetooth Soundcore ont une annulation active de bruit et une offre sur leur prix

Les écouteurs Bluetooth dont nous parlons sont les Soundcore Liberty 3 Pro d’Anker, qui bénéficient maintenant d’une réduction intéressante sur leur prix.

Ces écouteurs Bluetooth Soundcore Liberty 3 Pro sont en promotion sur Amazon

Avec toutes les offres que nous pouvons trouver sur Amazon chaque jour, il peut parfois être difficile de trouver ce que nous recherchons à un prix abordable. C’est pourquoi nous vous proposons toujours les meilleures que nous pouvons trouver dans ce store. Dans ce cas, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs Bluetooth, nous avons une alternative à considérer et surtout maintenant qu’ils sont à un prix très intéressant. Pour être précis, nous parlons des Soundcore Liberty 3 Pro.

Ces écouteurs sans fil d’Anker sont généralement vendus au prix recommandé de 159,99 euros sur leur site officiel, bien qu’il soit vrai que vous pouvez maintenant les trouver pour 139,99 euros. Cependant, sur Amazon, par exemple, ces écouteurs sont actuellement au prix de 131,11 euros, vous pouvez donc les trouver à un coût légèrement inférieur à la normale, d’autant plus qu’ils bénéficient d’une réduction de 16% et d’une remise de plus de 21 euros sur ce store. En d’autres termes, vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs Soundcore Liberty 3 Pro au prix de 109,99 euros sur Amazon.

Ces écouteurs Bluetooth Soundcore Liberty 3 Pro ont leur prix réduit sur Amazon

Ce ne sera peut-être pas la plus spectaculaire des promotions que nous pouvons trouver sur Amazon, bien qu’il soit vrai que si nous la comparons avec son prix officiel, la réduction est plus importante, puisqu’elle est de jusqu’à 50 euros. Quoi qu’il en soit, rappellez-vous que si vous voulez ces écouteurs, évalués dans ce store avec 4,3 étoiles, et que vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez profiter de leur livraison gratuite et rapide, les recevant dès demain si vous les achetez maintenant.

Ces écouteurs Bluetooth Soundcore Liberty 3 Pro d’Anker disposent de performances plus que bonnes, car nous pouvons voir qu’ils incluent une annulation active du bruit (ANC) personnalisable et un mode transparence, ce qui est toujours pratique lorsque nous voulons être un peu au courant de ce qui se passe autour de nous. En ce qui concerne leur connectivité, ces casques sont équipés du Bluetooth 5.2, ce qui offre toujours un avantage en termes de qualité sonore et de gestion de la batterie elle-même, qui peut nous offrir une autonomie d’environ 8 heures et peut durer jusqu’à 32 heures avec son boîtier de charge (USB-C).

Entre autres caractéristiques, ces écouteurs sont équipés du LDAC pour une qualité sonore Hi-Res, et leur fréquence de réponse va de 20 Hz à 40 kHz. De plus, ils disposent de commandes tactiles pour la lecture de contenu et sont également certifiés IPX4. Tout cela dit, rappelez-vous que vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs Bluetooth Soundcore Liberty 3 Pro au prix de 109,99 euros sur Amazon grâce à la réduction que nous pouvons trouver dans ce store.

