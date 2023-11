Kevin Bacon danse Footloose pour célébrer la fin de la grève

Il n’a pas perdu la touche.

Kevin Bacon prêt à danser

Footloose, l’original, a fait ses débuts en 1984 et a suscité l’engouement grâce à ses danses et sa musique. Parmi toutes ses stars, qui étaient nombreuses, avec des noms tels que John Lithgow (3rd Rock from the Sun, Harry et les Henderson), Dianne Wiest (Edward aux mains d’argent, The Horse Whisperer) ou Sarah Jessica Parker (Sex and the City, Hocus Pocus), se démarquait un jeune Kevin Bacon, qui nous a largement démontré ses talents de danseur.

Maintenant, l’acteur de 65 ans (nous aimerions tous être aussi en forme à son âge, ou même maintenant) a célébré la fin de la grève des acteurs d’Hollywood, initiée par SAG-AFTRA, de la meilleure manière qu’il connaisse : en dansant. De plus, il l’a fait sur le thème principal du film susmentionné, et il faut reconnaître qu’il sait toujours comment bouger, même s’il s’est épargné le salto arrière initial.

Les réussites de la grève

SAG-AFTRA a obtenu un accord historique avec l’industrie du divertissement, mettant en avant une augmentation salariale de 7%, dépassant les augmentations des syndicats précédents, l’introduction d’une prime de participation au streaming pour refléter l’essor des plateformes numériques, des améliorations des retraites et des assurances santé pour garantir la stabilité financière et les soins médicaux appropriés, et aborde la menace croissante de l’intelligence artificielle, en protégeant les acteurs contre le remplacement des rôles humains. Cet accord est déjà évalué à plus de 1 milliard de dollars.

Footloose

Il s’agit d’un film musical américain de 1984 réalisé par Herbert Ross. L’histoire suit Ren McCormack, joué par Kevin Bacon, un adolescent qui déménage dans une petite ville où la musique et la danse sont interdites en raison des strictes croyances conservatrices du lieu. Ren défie ces restrictions en menant un mouvement pour révoquer l’interdiction et permettre aux jeunes de profiter de la musique et de la danse. Alors que Ren tombe amoureux de la fille du prédicateur, jouée par Lori Singer, il affronte la résistance de la communauté, mais finit par changer les attitudes et célèbre une fête de danse émouvante. Le film est remarquable pour sa bande originale, qui inclut la chanson emblématique « Footloose » interprétée par Kenny Loggins.



