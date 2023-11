Les écouteurs les plus avancés de Xiaomi chutent de prix pour le Jour des Célibataires

Le fabricant chinois maîtrise bien le son, mais seulement dans ses appareils les plus Pro.

Ces écouteurs Xiaomi offrent une grande autonomie, une annulation de bruit et une qualité sonore LDAC.

Vous recherchez des écouteurs sans fil pas cher, mais vous voulez qu’ils soient vraiment bons ? Le marché de ce type d’appareils est saturé d’options, certaines d’entre elles étant très bonnes. Le fabricant Xiaomi propose un large catalogue d’écouteurs, et l’un d’entre eux se distingue des autres. Il s’agit des Redmi Buds 4 Pro, que vous pouvez obtenir pour 99,99 45 euros sur AliExpress à partir de 9h le samedi 11 novembre avec le code promo D11ES08.

Ils sont le prélude aux Redmi Buds 5, lancés en septembre, mais bien meilleurs. Le prix de l’offre est excellent, car sur Amazon, ils coûtent actuellement 73,90 euros. Attention, pour seulement 45 euros, vous obtenez des écouteurs avec un très bon son, une annulation de bruit et une grande autonomie.

Ajoutez-les à votre panier aujourd’hui et appliquez le coupon à partir du 11 novembre pour profiter du prix proposé.

Redmi Buds 4 Pro

Achetez les écouteurs les plus Pro de Xiaomi à un prix ridicule

Tout d’abord, nous avons des écouteurs compacts avec un design très similaire à celui des AirPods Pro dernière génération. Bien que dans le cas de Xiaomi, nous pouvons les acheter en blanc et en noir. Ils s’adaptent de manière incroyablement bien et offrent un confort absolu. Notez qu’en achetant ces écouteurs, vous pouvez obtenir 4 mois gratuits de Music Unlimited.

Ces écouteurs intègrent 2 haut-parleurs de 10 et 6 mm de diamètre. L’un d’eux est en titane et est dédié aux sons aigus, tandis que l’autre est en alliage d’aluminium et se concentre sur les graves et les médiums. Ils fonctionnent avec le Bluetooth 5.3 et sont compatibles avec les codecs LDAC de Sony, ce qui permet une transmission sonore de jusqu’à 990 Kbps de qualité, soit trois fois plus que celle de Spotify.

La batterie de ces écouteurs Redmi Buds 4 Pro peut durer environ 9 heures avec une seule charge. L’étui nous offre un total de 36 heures d’utilisation. Nous bénéficierons également d’une charge rapide, avec seulement 5 minutes de branchement, nous obtiendrons 2 heures d’utilisation. Nous regrettons que l’étui ne soit pas compatible avec la recharge sans fil.

Ils intègrent 3 microphones dans chaque écouteur pour une isolation parfaite, que ce soit lors des appels, de la musique ou simplement en écoutant le silence. Leur technologie innovante d’annulation du vent est parfaite pour ceux qui courent avec des écouteurs. Le mode transparence vous permet de parler aux gens en personne sans retirer les écouteurs.

Lors des appels, ils se comportent de manière excellente. Leurs microphones détectent votre voix et l’amplifient, tandis que les autres microphones analysent le bruit ambiant et l’annulent. Ils sont capables de réduire jusqu’à 43 dB les sons qui vous entourent, soit 99,3% du bruit extérieur.

Redmi Buds 4 Pro

Enfin, ces écouteurs disposent d’une surface tactile sur leur base, ce qui vous permet d’activer et de désactiver la suppression du bruit, de contrôler la musique et de répondre aux appels. Ces fonctionnalités sont également disponibles via l’application Xiaomi Earbuds. Et n’oubliez pas, cette offre est valable uniquement à partir du samedi 11 novembre à 9h, heure de la péninsule ibérique.

