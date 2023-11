Les iPhone 16 bénéficieront de fonctionnalités exclusives d’IA grâce à iOS 18

Apple prévoit que certaines des fonctions de l’intelligence artificielle d’iOS 18 soient exclusives aux iPhone 16.

Bien qu’il soit un peu tôt, nous connaissons déjà certaines des nouveautés de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro. Si les rumeurs sont vraies, nous verrions de nouvelles tailles d’écran, des améliorations de la caméra des modèles Pro, de nouveaux processeurs A18, ainsi qu’un nouveau bouton appelé Capture Button. La dernière fuite suggère également qu’ils auront des fonctions exclusives d’IA qui viendront avec iOS 18.

Nouveautés de l’iPhone 16 : un nouveau Siri basé sur l’intelligence artificielle

Selon une nouvelle rumeur, Apple présenterait une version améliorée de Siri basée sur de grands modèles de langage qui ferait ses débuts dans iOS 18. Cependant, de nombreuses fonctions d’IA que nous verrions dans iOS 18, seraient exclusives aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Un mouvement qui ne devrait pas nous surprendre car l’iPhone 15 dispose de fonctions exclusives apparues avec iOS 17.

Il y a quelques semaines, Mark Gurman a rapporté que dans iOS 18, nous verrions de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle et qu’Apple étudiait la façon de les mettre en œuvre. Et il y a deux options sur la table. D’une part, un traitement sur l’appareil ou via le cloud. D’autre part, créer un système hybride.

Cependant, selon les informations partagées par @Tech_Reve, la société mettra en œuvre les nouvelles fonctions d’IA via le cloud, mais celles qui s’appuieront sur le traitement sur l’appareil seront exclusives aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Nouveautés d’iOS 18

Bien qu’il reste beaucoup à découvrir sur les nouveautés d’iOS 18, il est certain qu’Apple travaille déjà sur cette version depuis des semaines. Nous savons même qu’ils ont interrompu le développement pendant une semaine afin de corriger les bugs observés dans iOS 17 afin qu’ils n’affectent pas iOS 18. Pour le moment, voici tout ce que nous savons :

Nouveau Siri grâce à l’intelligence artificielle et à une intégration profonde avec l’application Raccourcis.

grâce à l’intelligence artificielle et à une intégration profonde avec l’application Raccourcis. Interaction renouvelée entre Siri et l’application Messages, ce qui permettra aux utilisateurs de répondre à des questions complexes et de compléter automatiquement les phrases de manière plus efficace.

Création automatique de listes dans Apple Music.

Nouveautés d’IA dans Pages, Keynote et Xcode.

