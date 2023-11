Arrive le roi de la gamme basse pour tout balayer : le nouveau Redmi 13C est officiellement mondial et vient avec un tas de nouveautés

Il y a eu plusieurs mois d’attente et de nombreuses rumeurs concernant le nouveau Redmi 13C, mais aujourd’hui, enfin, la marque vient de l’annoncer sur le marché mondial. Et attention, car il arrive avec un design totalement repensé par rapport à sa génération précédente et quelques nouveautés très intéressantes en termes de spécifications.

Cependant, pour le moment, nous ne pouvons trouver toutes ses spécifications détaillées que sur le site mondial de la marque, mais nous attendons toujours de connaître son prix définitif et quand nous pourrons l’acheter depuis la France, deux informations pour lesquelles nous devrons apparemment attendre un peu plus longtemps.

Fiche technique du nouveau Redmi 13C

REDMI 13C DIMENSIONS ET POIDS 168 x 78 x 8,09 mm 192 grammes écran 6,74″ LCD IPS

90 Hz, HD+ (1600 x 720 pixels) Luminosité maximale de 600 nits Certifiée Low Blue Light et Flicker Free

Revêtement en Corning Gorilla Glass processeur Mediatek Helio G85 GPU Mali-G52 MC2 RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X stockage 128 / 256 Go eMMC 5.1 Extensible via micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MP f/1.8, HDR et mode nuit disponibles Macro de 2 MP, f/2.4 Objectif auxiliaire pour la collecte d’informations caméra frontale 8 MP, f/2.0 batterie 5 000 mAh Charge rapide jusqu’à 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 basé sur Android 13 connectivité Dual SIM 4G + Micro SD

WiFi 2,4 GHz | 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS

USB-C Radio FM Jack 3,5 mm autres Quatre couleurs au choix : Midnight Black, Navy Blue, Glacier White et Clover Green Capteur d’empreintes sur le côté prix N/D

Nouveau design et quelques ajustements internes intéressants

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce Redmi 13C se distingue sans aucun doute par la refonte complète qu’il a subie par rapport au modèle précédent. Nous disposons désormais d’un dos avec un module de caméra beaucoup plus raffiné, le capteur d’empreintes passe au bouton de déverrouillage et nous voyons même que le micro USB a été abandonné au profit du tant attendu USB-C.





Une autre nouveauté est l’écran qui, bien qu’il conserve la technologie IPS et la résolution HD+, passe maintenant à une diagonale de 6,74 pouces et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, deux éléments clés pour améliorer notre expérience lors de son utilisation.

De plus, vous devez savoir que cet appareil conserve le processeur Mediatek Helio G85 ainsi que le GPU Mali-G52 MC2 du modèle précédent, mais nous disposons désormais de versions allant jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, des capacités beaucoup plus actuelles que ce que l’on peut attendre d’un téléphone portable actuel. Il en va de même pour la charge rapide de sa batterie de 5 000 mAh, qui atteint désormais 18 W grâce au chargeur inclus dans la boîte.





En ce qui concerne le reste, nous continuons à bénéficier d’une connectivité physique et sans fil assez remarquable avec des éléments tels que la prise jack 3,5 mm, son logiciel est MIUI 14 basé sur Android 13 et, comme si cela ne suffisait pas, la configuración de sus cámaras traseras est établie comme suit :

Capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8

avec une ouverture f/1.8 Objectif macro de 2 MP avec une ouverture f/2.4

avec une ouverture f/2.4 Objectif auxiliaire pour la collecte d’informations

pour la collecte d’informations Caméra frontale de 8 MP avec une ouverture f/2.0

Prix et disponibilité du nouveau Redmi 13C

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Redmi 13C est déjà disponible via le site mondial de la marque, mais nous ne savons toujours pas quel sera son prix définitif ni quand il pourra être acheté en France. Cependant, ce terminal pourra être acheté dans jusqu’à quatre couleurs différentes au choix, vous pourrez donc le personnaliser lors de l’achat.

Plus d’informations | Xiaomi Global

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :