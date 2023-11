Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de novembre 2023 sont déjà disponibles.

La mise à jour de sécurité Android de novembre 2023 est déjà disponible sur de nombreux smartphones de la marque coréenne.

La famille Samsung Galaxy S22 est déjà mise à jour avec le patch de sécurité de novembre

Il y a quelque temps, Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android le plus rapidement possible et, encore une fois ce mois-ci, le géant coréen tient sa promesse, car, jusqu’à présent, une vingtaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android de novembre 2023.

Voici la liste de tous les téléphones Samsung qui sont en cours de mise à jour avec le patch de sécurité de novembre et, comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que la marque coréenne déploie la dernière mise à jour de sécurité Android sur davantage de dispositifs de son catalogue.

Voici les 20 téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de novembre 2023

Actuellement, Samsung a déjà mis à jour un total de vingt smartphones avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de novembre 2023.

Parmi les terminaux qui ont reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, vous pouvez trouver des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F, à la fois les plus récents comme le Galaxy S23 et d’autres qui sont sortis sur le marché il y a déjà 3 ans comme le Galaxy A21s.

Voici la liste complète des smartphones Samsung qui ont déjà reçu le patch de sécurité de novembre 2023 :

La mise à jour Android de 2023 apporte à tous ces terminaux Samsung le patch de sécurité de 2023, qui résout un total de 65 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité. Parmi elles, cinq sont critiques, 55 sont de haute priorité et les 5 restantes ont été marquées comme modérées.

De plus, ce nouveau patch de sécurité corrige également un certain nombre d’erreurs générales découvertes dans One UI et améliore les performances de tous ces téléphones Samsung.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone et de vous rendre dans la section « Mise à jour logicielle ».

Dans le cas où elle est déjà disponible, vous devez simplement cliquer sur le bouton « Télécharger et installer » pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier patch de sécurité Android.

