Ce téléphone bestial avec une charge 240W, 1 To et un taux de rafraîchissement de 144 Hz s’effondre comme jamais auparavant

Le téléphone portable de realme n’est pas encore arrivé en Europe, mais vous pouvez déjà l’obtenir à un prix scandaleux.

Le realme GT Neo 5 est au niveau de n’importe quel haut de gamme actuel et est livré avec Android 13 mis à jour.

Si vous recherchez parmi les hauts de gamme Android un terminal avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, il vous sera difficile d’en trouver un, surtout à bas prix. Mais si vous attendez le 11 novembre à 9h00, vous pourrez en obtenir un pour seulement 409 euros sur AliExpress Store. Il s’agit du realme GT Neo 5 qui n’est pas encore arrivé en Europe, et on ne l’attend pas.

Ce terminal dispose d’une des charges de batterie les plus rapides du marché, d’un écran énorme et très fluide, d’un design spectaculaire et d’un système de caméras supérieur à beaucoup d’autres. Ce terminal est vendu uniquement par AliExpress dans toutes ses versions, 8/12/16 Go de RAM et des capacités de stockage de 128/256/512 Go et 1 To. À quelques jours du Black Friday, le Single’s Day est une grande avancée sous forme d’offres.

Obtenez ce smartphone inconnu mais puissant avec une capacité de 1 To

Malgré le fait d’être un téléphone haut de gamme, il a un corps en plastique. Il a une épaisseur de seulement 8,9 mm et un poids de 199 grammes, il est très robuste dans la main et ce qui le distingue le plus, c’est son prix et son énorme écran. Ce terminal reprend une idée qui a disparu de presque tous les téléphones, la LED de notification, mais lui donne une touche intéressante.

Le panneau monté sur ce realme est de type OLED, il a une diagonale de 6,74″, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement atteignant 144 Hz. Sa luminosité maximale atteint les 1400 nits, le verre qui protège le panneau a une courbure 3D et est résistant aux rayures. Les haut-parleurs intégrés sont compatibles avec Dolby Atmos, et le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Le matériel de ce realme GT Neo 3 n’a rien à envier au reste des hauts de gamme. Il est essentiellement similaire à celui du OnePlus 10T, avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et une puce graphique Adreno 730 vitaminée. Les deux modèles proposés sur AliExpress sont ceux avec une configuration de 16/256 Go et 16/1 To. Ces bêtes atteignent près de 1 300 000 points dans le test d’Antutu.

Un autre aspect frappant et puissant de ce realme GT Neo 5 est sa batterie. Il a une capacité de 5000 mAh, jusque là tout est normal, mais sa puissance de charge est de 240W. Nous aurons une autonomie raisonnable de 2 jours, et un peu plus, et il se chargera en moins de 10 minutes.

Par ailleurs, tout ce matériel est accompagné d’un excellent appareil photo. On commence par un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique qui permettra des vidéos et des photos nettes et non floues. Cet appareil photo est équipé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP avec une ouverture f/1.99, un objectif grand-angle Sony de 8 MP et une lentille macro. À l’avant, on trouve une lentille Samsung de 16 MP qui réalise des photos portrait à encadrer.

Ajoutez le produit à votre panier et utilisez le code de réduction à partir du samedi 11 novembre à 9 heures du matin.

➡️ Voir l’offre realme GT Neo 5 (16/1 To) avec le code FR100

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, ce realme GT Neo 5 dispose du WiFi 6, des réseaux 5G, du Bluetooth 5.3, du GPS, de la double SIM et de l’infrarouge. Si vous avez besoin d’une charge rapide, de suffisamment de mémoire et d’un bon écran, ce realme haut de gamme à 409 euros est un achat fortement recommandé.

