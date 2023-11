Ce mobile OnePlus est un cadeau à 189 euros : caméra de 108 MP, puce Qualcomm et charge de 67W

Une forte baisse de prix fait de ce OnePlus mobile le meilleur que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros, vous garantissant une excellente expérience.

C’est le meilleur mobile pour moins de 200 euros et vous avez la possibilité de l’acheter dans cette belle couleur verte-lime.

Le Black Friday 2023 est tout proche, mais avant cela, nous devons profiter des offres impressionnantes que nous réserve le 11.11 célébré sur AliExpress ce samedi. Bien qu’il reste encore quelques heures, le commerce a déjà révélé les remises qu’il offrira lors de cette journée du 11 novembre. L’une de celles qui nous a le plus marqués est celle du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, qui va chuter de 329 à 189 euros pour devenir un achat parfait.

Il est important de noter non pas le fait que vous économisez 130 euros sur l’achat, mais le formidable mobile que vous obtenez pour moins de 200 euros. L’offre est activée ce samedi 11 novembre à 09h00 (heure française), donc vous devez ajouter ce mobile à votre panier d’achat dès maintenant. Une fois le matin du 11 novembre arrivé, vous n’avez plus qu’à revenir sur votre panier, entrer le code de réduction ES30 et obtenir le OnePlus Nord CE 3 Lite pour 189 euros.

Nous parlons d’un mobile de milieu de gamme avec un design magnifique, un processeur Qualcomm à l’intérieur, un appareil photo arrière attrayant de 108 mégapixels et une grande batterie avec charge rapide de 67W. En bref, vous pourrez profiter de la qualité OnePlus pour seulement 189 euros. Gardez à l’esprit que ce mobile est beaucoup plus cher dans d’autres stores comme PcComponentes ou le site officiel de OnePlus, où vous pouvez le trouver à près de 300 euros.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Ce mobile OnePlus est donné pour seulement 189 euros

Il y a plusieurs détails qui font de ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G un excellent achat pour 189 euros. Le premier d’entre eux est que le processeur Qualcomm Snapdragon 695 offre une très bonne performance pour une utilisation quotidienne normale. Cela signifie que vous pourrez utiliser le mobile pour consulter les réseaux sociaux ou discuter sur WhatsApp, mais aussi pour vous amuser avec des jeux. En plus de lui donner de la puissance, ce processeur en réalité également l’un des mobiles OnePlus avec 5G.

Nous continuons à parler des atouts du Nord CE 3 Lite pour nous arrêter sur son écran. Avec ce mobile, vous pourrez profiter d’un bon visionnage d’images grâce à un grand écran de 6,7 pouces avec une haute résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement élevé de 120 hertz. La visualisation du contenu multimédia sera également bonne grâce à un double haut-parleur stéréo qui émet un son de qualité.

L’achat du terminal vaut également la peine en raison de la très bonne qualité de son appareil photo arrière de 108 mégapixels, développé par Samsung. Avec lui, vous pourrez capturer des photos nettes avec une bonne interprétation des couleurs, ainsi que des vidéos en Full HD. L’objectif frontal est de 16 mégapixels et vous pourrez également prendre de bons selfies et enregistrer des vidéos en Full HD.

La batterie maintient un niveau élevé avec ses 5 000 mAh, une capacité qui lui permet de tenir largement jusqu’à la fin de la journée. Si vous n’êtes pas très exigeant dans son utilisation, il est normal de pouvoir tenir jusqu’au deuxième jour avec une seule charge. Un autre aspect positif est que la charge est très rapide, la puissance de 67W permet une charge complète en un peu plus d’une demi-heure. Il convient également de noter que le chargeur et la coque sont inclus dans la boîte, ce qui est de moins en moins courant.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Bien sûr, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nous semble également être un excellent achat en raison de son design magnifique. Le modèle de couleur verte est très, très beau, et aussi confortable à utiliser grâce à une épaisseur de seulement 8,3 millimètres. Il faut regarder sur le côté droit pour trouver le lecteur d’empreintes digitales, avec un port de 3,5 millimètres sur la bordure inférieure et un emplacement pour carte microSD à l’intérieur.

Vous pouvez voir que ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a tout pour plaire, c’est pourquoi c’est un achat irrésistible maintenant qu’il est disponible à 189 euros sur AliExpress. N’oubliez pas d’ajouter le terminal à votre panier du store et de revenir samedi 11 novembre à 9 heures du matin pour ajouter le code ES30 et l’emporter à ce prix incroyable. Comme il s’agit d’AliExpress Store, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et l’attente ne sera que de quelques jours.

