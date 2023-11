Le grand événement de Motorola auquel beaucoup d’entre vous aurez contribué

10 ans après son lancement initial, Motorola atteint rien de moins que les 200 millions d’unités vendues de sa famille Moto G.

Image promotionnelle de Motorola pour célébrer le dixième anniversaire de la série Moto G.

Si nous devions mettre en valeur un téléphone Motorola dans l’ère Android, nous serions sûrement tous d’accord sur le téléphone qui a changé la vie du fabricant américain, car après l’acquisition de l’entreprise par Google – peu de temps après, Google l’a vendue à Lenovo -, l’arrivée du premier Moto G a été une renaissance et le retour de Motorola dans les listes des meilleures ventes de l’industrie mobile.

Nous étions en 2013 lorsqu’il a été présenté sans le vouloir, très « médiatique » de la part de Google ces « fausses manoeuvres », bien que dans tous les cas, la seule chose certaine soit que beaucoup d’entre nous nous demandons encore si ce Moto G a été le meilleur téléphone mobile de milieu de gamme de tous les temps, car personne n’a réussi à nous présenter un téléphone économique convaincant dès le départ, du moins pas dans une mer de téléphones similaires où personne ne se démarque pratiquement.

10 ans plus tard, Motorola célèbre cette commémoration en confirmant avoir vendu 200 millions de Moto G depuis la naissance de la série à l’échelle mondiale, affirmant à la fois être fier d’avoir transformé l’industrie et d’avoir posé les bases et les « valeurs fondamentales de la marque » avec ces appareils.

Franchement, ce n’est pas l’actuel Motorola qui a accompli cet exploit, Google venait de l’acquérir pour renforcer son portefeuille de brevets et lancer ses divisions matérielles, s’inspirant sans aucun doute de l’essence des réussis Nexus qui laissaient alors la place à d’autres options.

Quoi qu’il en soit, il est vrai que la première génération des Moto G a redéfini le marché et a replacé le segment moyen, offrant des performances de niveau supérieur à des prix plus abordables pour combler l’écart entre les coûteux smartphones haut de gamme et les téléphones peu fonctionnels à bas prix.

Beaucoup d’entre vous l’ont sûrement constaté, car il est fort probable que bon nombre de nos lecteurs aient eu un Moto G de n’importe quelle génération au cours de cette décennie, en particulier un exceptionnel Moto G4 à l’époque.

De plus, il faut dire que le temps a donné raison à Motorola, car sous la direction de Lenovo, la famille Moto G n’a cessé de croître tant au niveau des modèles que des ventes, jusqu’au dernier Moto G100, avec un avenir encore plus prometteur selon le fabricant, qui s’engage à continuer de « créer des produits et des expériences plus avancés, compétitifs et désirables » pour les consommateurs.

Nous verrons ce qu’ils nous réservent dans les mois à venir !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :