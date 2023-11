A Xiaomi est confronté à un rival à sa hauteur : cette nouvelle trottinette de Segway promet beaucoup pour moins de 400 euros

Ce nouveau KickScooter E2 PRO E est une trottinette de niveau ‘premium’, mais chez Segway-Ninebot, ils veulent nous le proposer pour Noël au prix le plus économique possible.

Voici le nouveau Ninebot KickScooter E2 PRO E Powered by Segway : bien fini, puissant et abordable.

Si les trottinettes électriques ont révolutionné la mobilité dans les villes, sans aucun doute c’est en grande partie grâce à Xiaomi qui a popularisé ses Mi Scooter au point de créer une famille complète de véhicules de mobilité personnelle pour tous les gammes et prix, allant même jusqu’à créer des unités aussi performantes que ce Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra que nous avons analysé il y a quelques semaines, et qui est une véritable bête urbaine capable de vous emmener où vous voulez sans effort, à des prix abordables et rapidement.

Tout le monde a voulu lui disputer le trône de la société de Haidian, mais peut-être que son concurrent le plus sérieux dans la catégorie des meilleures ventes est proposé par Segway-Ninebot, car ce nouveau eKickScooter E2 Pro E qui vient d’être présenté officiellement offrira des fonctionnalités premium à un prix de seulement 399 euros, ce qui en fera certainement l’une des options les plus intéressantes du marché.

Cependant, commençons d’abord par un avertissement et ensuite nous vous présenterons le produit, car le titre sera un peu déformé lorsque nous confirmons que, en effet, le célèbre fabricant Segway a été acheté par Ninebot il y a deux ans, et Ninebot est une société chinoise dans laquelle Xiaomi elle-même a des participations, ce qui signifie qu’elle se prépare à concourir contre elle-même.

Ce sera un concurrent pour ce Ninebot KickScooter E2 PRO E Powered by Segway, mais pas tant que ça… Voici toutes les informations et l’accès aux réservations !

Ninebot KickScooter E2 PRO E Powered by Segway, toutes les informations

Ninebot KickScooter E2 PRO E Powered by Segway, caractéristiques techniques

Entrons dans le vif du sujet, le nouveau Ninebot KickScooter E2 PRO E Powered by Segway est une trottinette électrique de haute qualité, qui selon le fabricant lui-même souhaite offrir « une combinaison optimale de puissance, d’autonomie et de sécurité » afin que ses clients obtiennent le meilleur rapport qualité-prix possible dans le segment de la mobilité urbaine.

C’est ainsi que Segway-Ninebot a équipé sa trottinette, qui est disponible dans une attrayante couleur noire et avec des matériaux de qualité, d’éléments de sécurité tels que des clignotants pratiques, un système de double freinage et des pneus sans chambre à air de 10 pouces qui éviteront les crevaisons et les dégonflages continus.

Et ce n’est pas tout, car pour étendre les fonctions de sécurité, la trottinette s’intégrera aux fonctions de l’application Apple ‘Find My’, qui permettra de localiser le KickScooter E2 PRO E sur une carte à tout moment, comme n’importe quel autre gadget ou AirTag.

Le moteur fournit l’entraînement à la roue arrière et a une puissance maximale de 750 watts, permettant aux utilisateurs de monter des pentes jusqu’à 18% sans perte de vitesse et avec une stabilité totale. De plus, la batterie de 275 Wh avec la technologie RideyLong de Segway-Ninebot offre une autonomie allant jusqu’à 35 kilomètres, ce qui est largement suffisant en ville.

Il existe différents modes de conduite que nous pourrons configurer et personnaliser via l’application mobile Segway-Ninebot 6.0, bien que naturellement, le mode ‘sport’ réduira l’autonomie à 27 kilomètres, en offrant toujours les meilleures performances du moteur, ce qui plaira aux habitants des villes avec de nombreuses pentes.

Les besoins en entretien ont été réduits au minimum pour que l’expérience d’utilisation soit optimale, tandis que les f reins avant à tambour et frein arrière électronique assurent un contrôle maximal à tout moment, ajoutant également un système de contrôle de traction qui évitera les dérapages sur les surfaces glissantes ou mouillées, ce qui est appréciable car ce n’est pas une fonctionnalité que tous les fabricants intègrent dans les trottinettes de cette gamme de prix.

Disponibilité et prix du KickScooter E2 PRO E de Segway-Ninebot

Pour changer dans ce monde des présentations, le fabricant Segway-Ninebot a voulu nous fournir toutes les informations, donc nous savons déjà que son nouveau KickScooter E2 PRO E sera officiellement disponible en France à partir du 1er décembre 2023, avec une livraison gratuite et dans une seule finition de couleur noire.

En ligne avec ses concurrents, le prix recommandé est de 399 euros, comprenant tout le nécessaire pour le faire fonctionner dans son paquet de vente.

