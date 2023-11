Netfix n’a pas de bonnes nouvelles concernant les adaptations de Bioshock et Gears of War

En premier lieu, le scénario, le reste viendra ensuite

Un Big Daddy, à ne pas confondre avec le sugar daddy

Nous espérons qu’à présent que toutes les grèves à Hollywood sont enfin terminées, nous en apprendrons plus sur des projets dont nous n’avions pas entendu parler depuis des mois, même si c’est pour nous parler un peu plus de ce que Scott Stuber, le président de Netflix, a fait concernant les adaptations de Bioshock, qui sera une série, et de Gears of War, qui aura son propre long-métrage.

Il l’a fait lors de la réouverture de l’American Cinematheque au Théâtre Égyptien d’Hollywood, où, en parlant avec Collider, il a offert une petite mise à jour sur l’avancement de ces projets, tous deux issus de la septième génération de consoles, comprenant la Wii, la PlayStation 3 et la Xbox 360 ; mais vous n’allez pas aimer ses paroles.

La production n’a même pas encore commencé

Lorsqu’on lui a posé la question, Scott Stuber s’est montré très franc concernant deux productions qui, assure-t-il, sont importantes pour les fans, et a révélé qu’elles n’avaient même pas encore de scénario, bien qu’elles soient déjà en cours. « Nous ne les avons même pas », a-t-il affirmé à propos de ces projets, et il a continué : « Vous savez, avec Bioshock, nous attendons le scénario. Nous en sommes donc à cette étape. La grève nous a beaucoup freinés, » assure le producteur, qui remercie également d’avoir travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour mener à bien l’adaptation de Gears of War. « Cela a été génial de se réunir à nouveau avec les gars de Microsoft ».

Préoccupés par les fans

Mais, en plus des grèves, il y a quelque chose qui a tenu Netflix en haleine pendant très longtemps, et cette chose est l’acceptation de ces nouveaux produits de la part des joueurs des deux franchises si populaires aujourd’hui. Stubber est bien conscient qu’il y a eu de très mauvaises adaptations de jeux vidéo au cinéma, « historiquement, en tant qu’industrie, nous nous sommes plantés pas mal de fois, » mais Netflix a pris des mesures pour que cela n’arrive pas cette fois-ci. « Nous avons réalisé de longs traitements. Il y a beaucoup de personnes que nous voulons nous assurer qu’elles se sentent bien. Inévitablement, lorsque vous faites ces adaptations, d’abord et avant tout, vous devez vous assurer que la base de fans est satisfaite, n’est-ce pas ? Donc vous travaillez avec les créateurs, vous travaillez avec les équipes qui font les jeux. Nous avons résolu beaucoup de ces problèmes, nous avons maintenant de bons scénaristes, et je sens que, espérons-le, nous serons en bonne voie une fois que nous aurons ces ébauches ».

