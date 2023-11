120 euros de moins pour ce Samsung Galaxy avec écran Super Amoled à 120 Hz et Android 14.

Le terminal Samsung se distingue dans le milieu de gamme comme l’un des plus puissants et équilibrés du moment.

Ce Galaxy A34 5G fait partie des meilleurs grâce à son processeur, sa caméra, son écran et son design sobre.

Vous avez besoin d’un nouveau téléphone portable pas cher et puissant, avec un bon appareil photo et un grand écran pour moins de 350 euros? Vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy A34 5G pour seulement 469 349 euros sur Amazon pour une durée limitée. À quelques jours du début du Black Friday, chez Amazon, vous pouvez déjà trouver de grandes réductions, certaines atteignant des prix historiquement bas. Sur le site officiel de Samsung, il est également disponible à ce prix.

Le terminal Samsung est une autre tentative du fabricant coréen de dominer le marché du milieu de gamme Android. Il a du mal face à la famille de smartphones Redmi Note de Xiaomi, mais il est sur la bonne voie. Ce smartphone est un excellent choix avec un très bon écran, une puissance suffisante, un design remarquable sans prétention et un appareil photo qui permet de prendre de superbes photos sans être un expert.

Samsung Galaxy A34 5G (8/256 GB)

Achetez l’un des meilleurs Galaxy de milieu de gamme pour 349 euros

Tout d’abord, nous devons préciser que ce Galaxy A34 5G a déjà officiellement reçu Android 14 avec la surcouche One UI 6 de Samsung. En termes de design, nous avons un terminal en plastique avec seulement 8,2 mm d’épaisseur et un poids de 199 grammes. Son corps est résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP67 et il est très agréable à tenir en main grâce à ses bords courbés.

L’écran est de type Super Amoled, il mesure 6,6 pouces de diagonale, offre une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté d’un verre courbé des deux côtés et de la technologie d’amélioration des couleurs HDR. Ses haut-parleurs sont compatibles avec Dolby Atmos, vous pourrez donc profiter d’un bon son en général. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran, heureusement.

Le processeur de ce Galaxy est un Dimensity 1080 de MediaTek, l’un des plus utilisés dans le milieu de gamme cette année. Cette unité est livrée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensible jusqu’à 1 To avec des cartes microSD. Avec cette configuration, il peut atteindre près de 540 000 points dans le test Antutu, ce qui en réalité un téléphone très performant en général.

Le système de caméras est plutôt bon par rapport à ce à quoi nous sommes habitués chez les Galaxy de milieu de gamme. Il dispose d’une stabilisation optique de l’image, d’un triple appareil photo arrière Sony de 48 MP avec un objectif grand angle et une lentille macro. À l’avant, un objectif Sony de 13 MP très fonctionnel.

Samsung Galaxy A34 5G (8/256 GB)

La batterie intégrée de 5000 mAh nous permettra d’utiliser le téléphone pendant deux jours complets. Nous bénéficions également de la charge rapide de 25W via un câble. En termes de connectivité, nous disposons de toutes sortes de moyens pour nous connecter : 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 5, GPS et double SIM. Pour 350 euros, il existe plusieurs options sur le marché actuel qui peuvent rivaliser avec ce Galaxy A34 5G, mais si vous êtes fan de Samsung, cette option est parfaite.

