Un aileron de voiture sportive pour Mi Car : le brevet très « Fast & Furious » enregistré par Xiaomi

Nous nous rapprochons de plus en plus de 2024, une année décisive pour Xiaomi. D’une part, ce sera l’année du lancement et de l’introduction de son HyperOS, le nouveau système d’exploitation visant à regrouper tout son écosystème sous un seul système d’exploitation. Et d’autre part, il y aura la partie Mi Car, la première voiture électrique de l’entreprise.

Et en ce qui concerne la voiture Xiaomi / Mi Car / MS11, nous entendons de plus en plus souvent des nouvelles, des données, des fuites ou des histoires, la plus récente concernant un aspect esthétique qui influencera également ses performances et sa consommation: un aileron intelligent.

Le brevet de Xiaomi pour l’aileron arrière ajustable

Selon le site naijatechnews.com, Xiaomi Automotive Technology Co., Ltd a déposé une demande de brevet pour un « aileron arrière de véhicule et véhicule » qui lui a été accordé. Le résumé montre que le brevet concerne un aileron arrière de véhicule ainsi qu’un véhicule. L’aileron comprend un support d’aileron arrière, un premier aileron mobile, un deuxième aileron mobile, un premier mécanisme de réglage d’angle et un deuxième mécanisme de réglage d’angle.





Le premier mécanisme de réglage d’angle et le deuxième mécanisme de réglage d’angle peuvent ajuster les angles du premier aileron mobile et du deuxième aileron mobile respectivement, de manière à créer une différence de résistance entre les ailes intérieures et extérieures du véhicule, générant ainsi une direction supplémentaire pour faciliter la direction et rendre la conduite plus confortable pour le conducteur.

Une Supercar Xiaomi ?

L’apparence du véhicule figurant sur le brevet est plus typique d’une Supercar que d’une voiture électrique classique pour un usage urbain – en réalité, l’avant ressemble à celui d’une Mitsubishi Eclipse et le reste à celui d’une Audi R8. Cela suggère quelque chose que nous avons déjà vu dans d’autres informations sur le Mi Car : qu’il ne viendra pas en un seul modèle.

Ainsi, en extrapolant un peu, nous aurions le modèle standard du MS11 et une variante avec cet aileron intelligent, tout comme les téléphones mobiles et les différentes versions d’un même modèle, comme le Xiaomi 13. Cependant, tout cela est une information non officielle, il faut donc la prendre avec des pincettes.

Une voiture fonctionnant sous HyperOS

Selon Lei Jun et d’autres dirigeants de Xiaomi, le MS11 sortira en 2024. La production dispose déjà d’une usine dédiée à cela, ainsi que d’un système d’exploitation. En effet, le Mi Car fonctionnera sous HyperOS, comme l’a déjà annoncé la société lors de l’annonce officielle du système d’exploitation.

Via | Naijatechnews

