Taylor Swift est l’Artiste de l’Année 2023 d’Apple Music

Apple nomme Taylor Swift Artiste de l’Année 2023 d’Apple Music, prenant la relève de Bad Bunny qui l’a été en 2022.

Taylor Swift a fait fureur sur Apple Music

Taylor Swift a récemment été nommée artiste de l’année sur Apple Music pour cette année 2023, succédant ainsi à Bad Bunny qui l’a été en 2022. Une nomination qui fait suite à plusieurs sorties et de nombreux succès cette année sur la plateforme de streaming d’Apple. Parmi ceux-ci, on compte le fait d’être entrée 65 fois dans le top des chansons les plus écoutées de la journée.

Apple nomme Taylor Swift Artiste de l’Année 2023

Selon la société de la pomme croquée, Taylor Swift est l’artiste féminine la plus écoutée de tous les temps sur cette plateforme. Dans un communiqué, l’artiste s’est montrée reconnaissante pour le prix et a remercié toutes les personnes qui l’écoutent, mais aussi celles qui assistent à ses concerts.

Apple a tenu à partager certaines statistiques qui ont propulsé l’artiste au sommet et lui ont permis de devenir la femme la plus écoutée de l’histoire d’Apple Music.

La semaine où sa tournée The Eras Tour a commencé, les écoutes de Swift ont augmenté de 61% à l’échelle mondiale et ont continué à augmenter à deux chiffres chaque mois tout au long de l’été. Sa playlist « Taylor Swift’s Eras Tour » a été la playlist la plus diffusée de l’année parmi les 40 meilleures playlists éditoriales.

Des chansons préférées comme « Bad Blood », « Blank Space », « Style », « Shake It Off », « Wildest Dreams » et « All Of The Girls You Loved Before » sont arrivées pour la première fois sur les principales listes d’Apple Music en 2023.

Midnights reste l’album le plus écouté de tous les temps d’une artiste féminine dans l’histoire d’Apple Music, tant en termes d’écoutes durant le premier jour que la première semaine de sa sortie.

« Cruel Summer », inclus dans son album Lover de 2019, est devenu l’une des chansons les plus écoutées de l’été sur Apple Music à l’échelle mondiale. La chanson est revenue dans le Top 100 quotidien : Global en avril pour la première fois depuis quatre ans, et depuis, elle n’en est pas sortie.

Pendant les dix premiers mois de l’année, elle est entrée 65 fois dans la liste des chansons les plus écoutées.

Pour célébrer ce prix, Apple a publié une série de playlists centrées sur l’artiste et lui remettra un prix physique pour commémorer sa nomination, comprenant une pastille de silicium spéciale suspendue sur une plaque en verre poli et un corps en aluminium usiné et anodisé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :