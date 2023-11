Venom 3 repousse sa sortie de plusieurs mois

Nous avons une année entière devant nous.

Venom tel que nous l’avons vu dans les bandes dessinées

Malgré un accord conclu pour mettre fin à la grève des acteurs à Hollywood, celle-ci entraîne toujours des retards dans plusieurs productions, aussi bien des séries que des films, et cette fois-ci, cela concerne l’un des prochains films de Sony Pictures. Nous parlons de Venom 3, qui mettra une fois de plus en vedette Tom Hardy, mais qui ne sortira plus l’été prochain dans les salles de cinéma.

Il ne sortira pas non plus en octobre 2024 avant d’être (trop rapidement) avancé au 12 juillet pour essayer de combler un été qui commençait déjà à manquer de nouveautés pour l’industrie, avec Kraven qui est censé arriver fin août, et peu d’autres films de la part de Sony. La nouvelle date choisie maintenant pour revoir Tom Hardy en tant que symbiote est le 8 novembre de l’année prochaine, et il semble que ça ne changera plus.

Venom et Toxin ?

La fin de Venom: let there be carnage ne laissait guère de place au doute, bien que nous ne dévoilerons pas ici la façon dont c’est, mais il semble évident que nous verrons Toxin. Bien que les films de Ruben Fleischer et Andy Serkis aient suivi une voie quelque peu indépendante de la continuité établie par les bandes dessinées, il est indéniable qu’ils ont suivi une ligne similaire en ce qui concerne l’apparition des symbiotes, d’abord Venom, puis Carnage, et maintenant Toxin, qui espérons-le, rendra les choses plus difficiles pour Eddie Brock et son hôte.

Écrit et réalisé par Kelly Marcel, qui a coécrit les films précédents ainsi que Cruella avec Emma Stone, et qui a même adapté le roman d’E.L. James Cinquante nuances de Grey pour le grand écran, Venom 3 devra enfin nous éclairer sur la façon dont il s’entremêle avec l’univers cinématographique créé par Marvel maintenant qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire y sont apparus. Tout est désormais possible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :