Ces écouteurs sans fil Nothing Ear bénéficient actuellement d’une intéressante réduction de prix

Si vous êtes généralement attentifs aux offres que nous proposons provenant de différentes boutiques, vous avez probablement déjà remarqué qu’Amazon est l’une des plus habituelles, et ce n’est pas étonnant compte tenu de la grande quantité de réductions que l’on peut trouver sur cette plateforme. En effet, peu importe le type de produit que vous recherchez, vous trouverez toujours quelque chose qui est à prix réduit et qui peut également vous intéresser. Dans cette optique, si vous recherchez des nouveaux écouteurs sans fil à un prix abordable, vous pouvez désormais trouver ces Nothing Ear (stick) avec une offre très intéressante.

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) sont généralement vendus au prix recommandé de 119 euros sur leur site web officiel, bien qu’ils soient maintenant également en promotion sur le site web de Nothing, mais il est vrai qu’il est très courant de les trouver à un prix réduit dans d’autres stores. Par exemple, sur Amazon, ils étaient récemment proposés à 77,92 euros et ils sont maintenant moins chers grâce à la remise offerte sur ce site. Plus précisément, ils bénéficient d’une remise de 10% et d’une réduction de 7,94 euros. En d’autres termes, vous pouvez désormais vous procurer ces Nothing Ear (stick) au prix de 69,98 euros sur Amazon.

Ces écouteurs Nothing Ear (stick) sont en promotion sur Amazon

Bien que la réduction ne soit pas extraordinaire si l’on se base sur leur prix sur Amazon, si l’on compare avec leur coût sur le site web officiel de la marque, la différence est assez importante, puisqu’ils sont réduits de près de 70 euros. Sans aucun doute, de cette manière, l’offre est bien plus alléchante qu’il n’y paraît au premier abord. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes un client Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite et assez rapide dans ce cas, car si vous les achetez maintenant, vous les recevrez dès mardi prochain.

Ces écouteurs Bluetooth sans fil Nothing Ear (stick), évalués sur Amazon avec 4,3 étoiles, se distinguent par leur design, comme tous les produits de la marque, et par leur grande confortabilité pour les utilisateurs, car ils sont également très légers, avec un poids de 4,4 grammes pour chaque écouteur. Il faut également mentionner leur autonomie, qui peut nous offrir jusqu’à 7 heures de lecture et une charge de 10 minutes équivalant à 2 heures supplémentaires d’utilisation. De plus, avec leur boîtier de charge, on peut obtenir jusqu’à 12 heures d’utilisation pour les conversations et jusqu’à 3 heures pour les écouteurs eux-mêmes.

D’autre part, ils disposent également de haut-parleurs de 12,6 mm et sont capables de détecter une perte de basses lors de l’utilisation des écouteurs et d’ajuster l’égaliseur pour nous offrir la meilleure expérience possible. Ces écouteurs se distinguent également par leur réduction de bruit active de 40 dB, bien qu’ils disposent également d’un mode plus modéré lorsque le bruit extérieur n’est pas trop fort, mais ils disposent également d’un mode maximal pour les endroits les plus bruyants. Ils sont également résistants aux éclaboussures et à la transpiration avec leur certification IPX4.

Avant de terminer, nous pouvons également mentionner que ces écouteurs prennent en charge les codecs AAC et SBC, en plus d’être compatibles avec la version Bluetooth 5.2. Cela dit, rappelez-vous que ces écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) coûtent désormais 69,98 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous proposons dans cet article.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

