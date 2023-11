C’est de Xiaomi, je l’ai à la maison et pour moins de 35 euros c’est un dispositif génial.

La lampe intelligente de Xiaomi vous aidera à changer l’ambiance de votre maison d’un simple toucher.

La lampe Xiaomi sur une table de chevet.

Xiaomi ne vend pas seulement de bons smartphones à moins de 200 euros, dans son immense catalogue, vous pouvez trouver toutes sortes de dispositifs technologiques. Aujourd’hui, je veux vous recommander l’un de ceux qu’ils ont conçus pour votre maison, une petite lampe que j’ai à la maison et que j’utilise tous les jours. La Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 est à votre portée pour moins de 35 euros, elle est en promotion sur la boutique officielle de la marque chinoise.

Elle peut être une excellente compagne pour commencer à créer une maison intelligente, si vous ajoutez d’autres dispositifs de la marque chinoise et que vous avez l’aide d’un assistant vocal, ce sera plus facile que vous ne le pensez. Nous vous expliquerons comment une petite lampe peut rendre votre maison plus agréable.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Un avant et un après pour votre maison

Notre protagoniste est compacte, ronde et douce, avec ces lignes minimalistes qui caractérisent la marque chinoise. Elle a été conçue (comme son nom l’indique) pour votre table de chevet, mais je l’ai dans le salon à côté de la télévision et je ne pourrais pas être plus content. Elle sera parfaite dans n’importe quel coin.

Pour en tirer le meilleur parti, vous devrez vous procurer l’application Mi Home de Xiaomi. Non seulement elle se connecte à cette lampe, mais aussi à tous les dispositifs créés par la marque asiatique spécialement conçus pour la maison. Pairez-la et modifiez la couleur et l’intensité à votre goût, vous pourrez même accéder à une série de modes prédéfinis. « Foyer accueillant », « Scintillement de bougie » ou « Nuit de cinéma », entre autres.

Cependant, si vous voulez passer à un niveau supérieur, vous aurez besoin de l’aide d’un assistant comme Alexa. Si vous avez un haut-parleur intelligent comme l’Echo Dot 5, vous pourrez prendre le contrôle en utilisant uniquement votre voix. Demandez-lui de l’allumer, de changer sa couleur ou de la programmer pour qu’elle s’allume automatiquement à l’heure souhaitée. Elle travaillera pour vous.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Changez l’ambiance de votre maison d’une simple commande vocale ou de quelques touches sur l’écran. La lampe intelligente de Xiaomi est un achat génial avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper, elle peut même être un cadeau très original. Nous ne savons pas combien de temps elle sera disponible à ce prix, si vous êtes intéressé, cessez d’y réfléchir.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :