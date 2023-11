PlayStation 5 continue de triompher en ventes et dépasse déjà les 46 millions de consoles vendues

Sony enregistre d’impressionnants chiffres de vente sur sa PS5

La division PlayStation est la plus rentable de Sony actuellement

PlayStation 5, la console de la génération actuelle de Sony, connaît une forte augmentation des ventes au dernier trimestre financier, augmentant ses chiffres par rapport à l’année précédente et accumulant déjà 46,6 millions de consoles vendues depuis sa sortie en novembre 2020. Avec des ventes record, la PS5 se dirige vers la moitié de sa durée de vie avec d’impressionnants chiffres de vente.

Plus de 46 millions de PS5 vendues

Comme le révèlent les rapports de Sony, PlayStation connaît un moment formidable en termes de ventes. Du 1er juillet au 30 septembre, Sony a vendu 4,9 millions de consoles, ce qui, ajouté aux 3,3 millions du premier trimestre, donne un total de 8,2 millions de consoles vendues au cours du dernier semestre. Il s’agit d’un chiffre nettement supérieur aux 5,7 millions vendues au même semestre de 2022.

Il convient de rappeler que cette croissance des ventes est également due à la stabilisation des stocks de la console, car jusqu’à bien dans l’année 2022, l’offre et la demande ne se sont pas stabilisées, et chaque lot de consoles se vendait rapidement s’il n’était pas accompagné de listes d’attente de la part des stores. Cela signifie que, sans avoir besoin de la crainte infâmze de manquer (FOMO), la PS5 continue de croître en termes de ventes sans rencontrer de limite.

Des chiffres impressionnants dans les logiciels

Les jeux vidéo de Sony connaissent également un très bon moment en termes de ventes. Marvel’s Spider-Man, la dernière sortie des PlayStation Studios, a dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus jusqu’au 30 octobre. En ce qui concerne les utilisateurs du PlayStation Network, Sony a enregistré jusqu’à 107 millions d’utilisateurs actifs entre juillet et septembre, et jusqu’à 67,6 millions de jeux vidéo ont été vendus, dont 67% étaient au format numérique en pleine croissance.

Avant la fin de l’année, de nouvelles nouveautés arriveront chez Sony, bien qu’elles se présenteront sous la forme de matériel. Un exemple en est le prochain PlayStation Portal, un dispositif de jeu à distance qui se connecte à votre PS5 et sort le 15 novembre, les coques interchangeables attrayantes pour ceux qui souhaitent personnaliser l’apparence de leur console, ou la nouvelle version de la PS5, plus fine et plus légère, qui remplacera progressivement sur le marché le modèle de 2020.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :