WhatsApp pour Android se met à jour avec une fonction qui rend vos appels plus sécurisés

Meta a annoncé via son blog que WhatsApp pour Android permet désormais de masquer l’adresse IP lors des appels vocaux.

WhatsApp renforce la sécurité des appels vocaux avec une fonctionnalité qui empêchera leur traçage.

Au fil du temps, WhatsApp a amélioré la sécurité de sa plateforme en introduisant de nouvelles fonctionnalités, telles que le verrouillage des chats avec un code secret, la possibilité de vérifier votre compte avec votre adresse e-mail ou l’utilisation des PassKeys pour vous connecter.

Eh bien, maintenant, l’application WhatsApp pour Android vient de mettre en place une fonctionnalité qui affecte les appels vocaux et les rendra beaucoup plus sûrs qu’auparavant.

WhatsApp pour Android dispose d’une option qui vous permet de masquer votre adresse IP pendant un appel.

Meta a annoncé récemment, via son blog officiel, l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité dans l’application WhatsApp pour Android qui vous offrira une plus grande protection lors des appels effectués via la messagerie instantanée.

Il y a quelques mois, WhatsApp a mis à jour son application Android avec une fonctionnalité qui permet de mettre en sourdine les appels provenant de numéros inconnus, et maintenant l’application de messagerie appartenant à Meta a renforcé la sécurité des appels en incluant une option qui vous permet de masquer votre adresse IP pendant les appels.

« Avec cette fonction activée, tous vos appels seront transmis via les serveurs de WhatsApp, ce qui garantit que les autres parties de l’appel ne peuvent pas voir votre adresse IP et en déduire ensuite votre localisation géographique approximative. Cette nouvelle fonctionnalité offre une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité spécialement conçue pour nos utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée. Comme toujours, vos appels sont cryptés de bout en bout, donc même si un appel est transmis via les serveurs de WhatsApp, WhatsApp ne peut pas écouter vos appels ».

Si vous souhaitez activer cette nouvelle fonctionnalité de sécurité sur votre compte WhatsApp, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone Android.

Appuyez sur l’icône des trois points verticaux qui apparaît dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur l’option « Paramètres ».

Accédez à la section « Confidentialité ».

Faites défiler vers le bas et entrez dans la section « Avancé ».

Enfin, activez l’interrupteur à droite de l’option « Protéger l’adresse IP lors des appels ».

En faisant cela, personne ne pourra voir votre adresse IP pendant que vous passez un appel vocal sur WhatsApp, et en plus, le contenu de vos appels sera protégé par le chiffrement de bout en bout.

