Chute historique pour ce Xiaomi avec l’appellation Pro+, 256 Go et un grand appareil photo de 200 MP

Ce téléphone se classe parmi les meilleurs de la gamme moyenne actuelle et future, étant un best-seller à prendre au sérieux.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G dispose d’une puissance suffisante, d’un bon appareil photo, d’un design haut de gamme et de la batterie la plus durable de la famille Redmi.

Avec le Black Friday qui approche à grands pas, de nombreux stores ont déjà commencé à baisser leurs prix. C’est le cas d’AliExpress qui, profitant du Singles’ Day (11 novembre), a commencé à proposer ses célèbres et alléchants coupons de réduction. Si vous devez renouveler votre vieux téléphone portable et que vous ne voulez pas dépenser plus de 300 euros, nous avons l’offre idéale.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est l’un des meilleurs téléphones de la gamme moyenne actuelle. Aujourd’hui, il peut être à vous pour 276,99 euros sur AliExpress Store, avec une livraison gratuite depuis la France (sur Amazon, il n’a réussi à descendre qu’à 359 euros). De plus, la seule version avec 256 Go de stockage facilite le choix. Attention, en utilisant le coupon ES50, nous obtiendrons ce prix avantageux, mais seulement en l’utilisant à partir de 9 heures le samedi 11 novembre. Et le meilleur, c’est qu’il est assuré de recevoir la mise à jour vers MIUI 15 avec Android 14.

Achetez le Redmi que tout le monde veut à un prix historique

Malgré son prix de départ d’environ 500 euros, ce prix était justifié au moment de son lancement. Peut-être que maintenant nous le considérons comme un prix fou, mais pour les matériaux, le matériel, son appareil photo et de nombreux autres aspects, ce Redmi Note 12 Pro+ 5G valait chaque euro de son prix.

Commençons par son aspect physique, c’est un terminal avec une finition en verre et une résistance IP53. Son toucher est froid et robuste, à tel point que son poids est de 208 grammes. Il est facile à tenir avec ses 9 mm d’épaisseur. Dans l’offre, nous pouvons l’obtenir en deux couleurs, noir et bleu. Dommage que la version blanche ne soit pas en promotion en ce moment.

Il est doté d’un généreux écran Amoled de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 900 nits, il est compatible avec les formats à plage dynamique élevée tels que HDR10+ et Dolby Vision. Il est protégé par du Gorilla Glass 5 et par une courbure 3D sur les côtés qui le rend plus élégant. Le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le bouton d’alimentation.

Le Dimensity 1080 est le processeur intégré à ce terminal, un CPU de 6 nm qui fonctionne à 2,6 GHz. Il est accompagné par le GPU ARM Mali-G68, 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne UFS 2.2. Ensemble, ils offrent une performance exceptionnelle, dépassant les 530 000 points dans le test Antutu.

Un autre aspect remarquable de ce Redmi Note 12 Pro+ est son système de caméras. À l’arrière, nous trouvons un triple appareil photo avec un stabilisateur optique composé d’un capteur Samsung HPX de 200 MP f/1.65, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Ensemble, ils enregistrent des vidéos en 4K à 60 images par seconde sans problème. Son appareil photo selfie de 16 MP fait un travail plus que remarquable.

Comme il se doit pour un Redmi Note, celui-ci intègre une batterie de 5000 mAh capable de nous offrir 2 jours complets d’utilisation, voire même atteindre le troisième jour. Il prend en charge la charge rapide à 120W, ce qui permet de recharger sa batterie en moins de 30 minutes. En termes de connectivité, ce téléphone a tout : 5G, NFC, prise casque, infrarouge, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS et double SIM.

