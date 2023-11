11 thèmes pour votre téléphone Xiaomi idéaux pour MIUI 14

Il y a 20 ans, si vous vouliez personnaliser l’écran de votre téléphone portable, vous deviez envoyer un SMs à une boutique en ligne pour installer un fond d’écran sur l’écran. Aujourd’hui, vous pouvez non seulement changer le fond d’écran, mais aussi toute l’interface du smartphone grâce à la possibilité d’installer des thèmes qui modifient même les icônes.

Et cela est possible sur les téléphones Xiaomi, POCO et Redmi, tous sous le même système d’exploitation : MIUI 14 basé sur Android – du moins jusqu’à ce que HyperOS arrive officiellement sur tous les modèles des trois marques. Vous voulez donner une nouvelle apparence à l’interface utilisateur de votre téléphone ? Voici 11 propositions que nous vous faisons :

Nouveaux thèmes pour personnaliser MIUI 14

Il existe de nombreuses façons de trouver de nouveaux thèmes. Nous allons vous en proposer une dans laquelle vous téléchargez et installez l’application, et c’est tout. Et voici comment faire :



Sur chaque thème, vous verrez un lien de téléchargement direct. Appuyez dessus depuis votre téléphone pour télécharger l’installateur du thème.

L’installateur est au format MTZ – le fichier que vous téléchargez doit avoir un nom se terminant par « .mtz ». Pour installer cette extension de fichier sans être un développeur Xiaomi, la manière la plus simple est d’opter pour une application. Et l’une des plus simples à utiliser est MTZ Tester, disponible sur Google Play Store. Téléchargez l’application MTZ Tester depuis ce lien. Après l’avoir installée et ouverte, l’écran de l’application affichera des notes. Regardez en bas, sur le bouton Sélectionner et Appliquer. En appuyant dessus, vous ouvrirez un explorateur de fichiers. Vous devez rechercher le dossier dans lequel vous avez téléchargé le fichier MTZ de chaque thème. Appuyez sur le fichier .mtz lorsque vous le trouvez, quittez l’application, et vous verrez que le nouveau thème est déjà appliqué, du fond d’écran aux icônes de l’interface.

Thèmes gratuits pour personnaliser MIUI

Tous les thèmes que vous pouvez télécharger ici sont compatibles avec MIUI 14 et d’autres éditions de la couche – également avec HyperOS – et ils fonctionnent sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO. Chacun comprend de nouveaux icônes, des fonds d’écran, une barre d’état, un écran de verrouillage, un écran toujours allumé et d’autres modifications.

S23 Ultra

Taille : 68,11 Mo

Designer : AR7 2004

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème S23 Ultra pour MIUI

Darkly M14

Taille : 15,24 Mo

Designer : Fatih

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Darkly M14 pour MIUI

Dazzle module

Taille : 6,12 Mo

Designer : Vinni

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Dazzle module pour MIUI

MADARA (Pure Black)

Taille : 56,73 Mo

Designer : Station

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Pure Black pour MIUI

Purple Moon

Taille : 38,42 Mo

Designer : BoZinsky

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Purple Moon pour MIUI

Clow King

Taille : 25,26 Mo

Designer : Super long

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Clok King pour MIUI

Refreshing stripes

Taille : 7,37 Mo

Designer : moscreen

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Refreshing Stripes pour MIUI

NATURE – DAY NIGHT

Taille : 9,56 Mo

Designer : sumi7t

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Nature – Day Night pour MIUI

Olivia

Taille : 13,16 Mo

Designer : Fatih

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Olivia pour MIUI

Street Works

Taille : 16,61 Mo

Designer : sumi7t

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Street Works pour MIUI

Galactic

Taille : 27,06 Mo

Designer : Cat

Région : Global

Compatibilité : HyperOS, MIUI 15, MIUI 14, MIUI 13, MIUI 12.5 et MIUI 12

Télécharger le thème Galactic pour MIUI

Via | MIUIThemer

