Apple reconnaît l’inévitable arrivée des boutiques d’applications tierces sur l’iPhone en Europe

Apple reconnaît déjà l’arrivée inévitable du Sideloading sur l’iPhone et l’iPad.

Apple se prépare à autoriser l’arrivée du sideloading sur l’App Store

Un des plus grands changements de l’histoire est sur le point d’arriver sur iOS et iPadOS. Apple a jusqu’au 5 mars pour autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store selon la réglementation européenne, et il semble que l’arrivée de ce changement soit inévitable, comme l’a récemment affirmé l’entreprise.

Apple a été clair avec tous les changements qu’elle a dû et devra faire au cours des prochaines semaines. En octobre de l’année dernière, elle a confirmé qu’elle se conformerait à la loi concernant l’USB-C sur les iPhone, et Craig Federighi, vice-président des logiciels chez Apple, a déclaré il y a quelques semaines dans une interview qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec l’UE pour effectuer ce changement en tenant compte des utilisateurs.

Le Sideloading deviendra une réalité sur l’iPhone

D’après TechCrunch, Apple a récemment reconnu que c’était inévitable : l’arrivée du Sideloading sur l’iPhone et l’iPad. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’apporter des modifications à sa politique d’App Store afin de se conformer aux obligations de la loi DMA.

Apple a également déclaré que les changements à venir dans sa boutique d’applications pourraient également modifier la manière dont elle facture les développeurs pour l’accès à la plateforme, gère la distribution des applications en dehors de l’App Store et permet aux développeurs de communiquer avec leurs clients.

L’objectif de l’UE est de garantir la concurrence entre toutes les entreprises et d’empêcher les grandes sociétés, telles qu’Apple, Meta ou Google, d’utiliser leur pouvoir pour monopoliser le marché. De plus, avec cette loi, en leur permettant de télécharger des applications d’où ils le souhaitent.

Cependant, . Espérons qu'ils ne l'utilisent pas pour publier des applications dans le but de tromper les utilisateurs et . Nous ne savons pas encore comment l'entreprise à la pomme mordue se conformera à la loi. Le fera-t-elle par le biais d'une prochaine mise à jour ? Cette option est-elle déjà présente mais inactive ? Nous répondrons bientôt à toutes les questions.

