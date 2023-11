Ce monstre Xiaomi est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire pour moins de 350 euros

Il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et touche le fond sur AliExpress, mais seulement pour une durée limitée.

Les caméras du POCO F5.

Vous n’avez pas à réfléchir beaucoup, vous avez devant vous l’une des offres du moment. Grâce à AliExpress, vous pouvez ramener à la maison le POCO F5 avec une réduction de 93 euros. Nous parlons du modèle mondial, accompagné de généreux 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. D’ailleurs, vous n’aurez pas à payer un seul euro pour l’expédition.

Le smartphone chinois a été mis en vente à 429 euros, un prix qui n’a fait que baisser ces derniers temps. Il est actuellement disponible à 399 euros dans la boutique officielle de Xiaomi, personne ne peut rivaliser avec l’offre tentante d’AliExpress. Cela vous convainc-t-il ? Je viens vous dire tout ce que vous devez savoir sur la création de POCO.

POCO F5 (8/256 GB)

Ce téléphone a tout ce dont vous avez besoin

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33W

Prise jack 3,5 mm, radio FM

6,67 pouces, technologie AMOLED, résolution Full HD+ et rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont les chiffres qui caractérisent l’écran de ce POCO F5, un panneau de haut niveau que vous devrez exploiter chaque jour. Il occupe une grande partie de sa façade, vous profiterez d’applications comme YouTube d’une manière que vous n’imaginiez pas.

Le cerveau du terminal chinois se chargera de tout faire fonctionner parfaitement, vous n’aurez rien à craindre. Il s’agit du Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, une puce très performante qui fera fonctionner rapidement toutes sortes d’applications et de jeux. Comme vous le savez, elle est associée à intéressants 8 Go de RAM. Vous aurez la possibilité de travailler avec plusieurs applications lourdes en même temps sans perdre de vitesse.

Vous aimez la photographie ? Le triple appareil photo arrière du terminal chinois obtient de très bonnes notes. Nous avons un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un appareil photo pour le mode portrait. Ils sont polyvalents et vous permettront d’obtenir de bons résultats dans pratiquement toutes les conditions.

Le smartphone Xiaomi dispose également d’une batterie très performante et sur laquelle vous pourrez compter. 5 000 mAh qui vous permettront de tenir toute la journée sans problème. Et ce n’est pas tout, chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez récupérer de l’énergie à toute vitesse. Sa charge rapide de 67W sera votre fidèle alliée.

