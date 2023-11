Marvel’s Spider-Man 2 est disponible depuis moins d’un mois et a déjà vendu plus de 5 millions de copies.

Le jeu d’Insomniac Games et PlayStation avait réussi à dépasser ce chiffre avant le 30 octobre 2023.

Marvel’s Spider-Man 2 est un véritable succès et a déjà vendu plus de 5 millions d’exemplaires

Marvel’s Spider-Man 2 est parmi nous depuis le 20 octobre dernier, date à laquelle le jeu de PlayStation et Insomniac Games a été lancé sur PS5. Le jeu mettant en vedette Peter Parker et Miles Morales a rapidement battu des records, devenant le jeu qui s’est vendu le plus rapidement avec des chiffres impressionnants dans l’histoire des studios PlayStation, bien que cela n’empêche pas l’une des propositions les plus importantes de cette année 2023 de continuer à accumuler de grandes ventes.

Plus précisément, le nouveau jeu d’Insomniac Games et de Sony a déjà réussi à vendre plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde entier pour la PS5, et ce chiffre continuera probablement d’augmenter dans les mois à venir. La chose la plus remarquable est sans aucun doute que cet exploit en matière de ventes a été réalisé en seulement quelques jours après sa sortie.

Marvel’s Spider-Man 2 continue d’accumuler des ventes et a déjà dépassé les 5 millions sur PS5

Comme l’a annoncé Sony dans son dernier rapport financier, Marvel’s Spider-Man 2 a dépassé le seuil des 5 millions d’exemplaires vendus avant le 30 octobre. Par conséquent, si le premier jour il avait déjà réussi à vendre 2,5 millions d’exemplaires, cela signifie que le jeu a réussi, au minimum, à doubler ce chiffre en très peu de temps. Eh bien, si quelqu’un doutait que cela allait se produire, cela nous montre clairement que la nouvelle aventure des deux Spider-Men de Sony et de Marvel est un véritable succès, et le sera encore.

De plus, ces ventes pour le nouveau jeu de Sony contribuent à augmenter les ventes totales des jeux Spider-Man d’Insomniac Games, puisqu’en mai de l’année dernière, nous avons appris que le premier Marvel’s Spider-Man ainsi que le jeu mettant en vedette Miles Morales avaient réussi à vendre plus de 33 millions d’exemplaires dans le monde entier. Nous pouvons donc espérer de nouveaux chiffres de ventes dans un avenir proche, y compris pour la suite directe du jeu sorti en 2018.

