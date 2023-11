La Nintendo Switch et sa successeur coexisteront sans être liées au cycle de vie traditionnel des consoles

Nintendo envisage un avenir où la Switch et la prétendue Switch 2 coexistent en harmonie.

Nintendo tente de clarifier certaines interrogations sur le futur de la Nintendo Switch à court et moyen terme

La Nintendo Switch continue de faire parler d’elle en ce qui concerne ses données financières. Si, ces derniers jours, ils ont révélé le grand succès de la console et de ses jeux vidéos, lors de leur présentation la plus récente, Nintendo a déclaré que la Nintendo Switch coexistera avec son successeur « sans être liée au cycle de vie traditionnel des consoles », ce qui offre de nombreuses possibilités d’avenir pour la Switch.

Coexistence avec son successeur

Nintendo a toujours été une entreprise qui a osé prendre des décisions risquées et créatives. C’est pourquoi la déclaration du « cycle traditionnel » sur lequel ils insistent pourrait aller au-delà de la simple coexistence du passage générationnel. Cela impliquerait qu’au lieu de vivre une transition comme par exemple de la PS4 à la PS5, ou de la Xbox One à la Xbox Series X, un format de console différent de celui de la Switch pourrait être établi afin qu’ils coexistent de manière parallèle, mais Nintendo n’a pas donné plus de détails à ce sujet.

Cette déclaration a également été faite à d’autres occasions par Nintendo, comme lors de la sortie de la Nintendo Switch en 2017 pour le cas de la Nintendo 3DS, dont la vie et la fabrication ont été prolongées jusqu’en 2020. La dernière version de la console portable à deux écrans a coexisté en harmonie pendant plus de 3 ans avec la populaire Nintendo Switch, jusqu’à ce que le succès de la Nintendo Switch Lite à partir de 2019, une version entièrement portable et moins chère, ne supprime l’espace commercial de la 3DS. Ainsi, finalement, son service en ligne sera désactivé au début de l’année 2024.

A propos de la future console successeur de la Nintendo Switch

Il a beaucoup été question de la possible Nintendo Switch 2, de sa puissance hypothétique ou de sa date de sortie, mais la réalité est qu’à ce jour, il n’y a aucune information officielle de Nintendo à ce sujet. En réalité, le fait que Nintendo ait précisé que la Switch ne suivra pas le cycle de vie traditionnel des consoles est l’une des rares confirmations indirectes que la future console de l’entreprise se rapproche.

Il est certain que Nintendo n’a pas prévu d’annoncer sa prochaine console au cours de l’année fiscale actuelle, c’est pourquoi, avec cette affirmation faite aux actionnaires, les rumeurs ont été étouffées jusqu’à la fin de l’année fiscale le 31 mars 2024, ouvrant ainsi la voie à la possible nouvelle console à partir de ce moment-là. Plusieurs entreprises comme Activision ont déjà des détails sur la future console grâce à leurs kits de développement, mais il faudra attendre encore pour en savoir plus sur cette hypothétique Switch 2.

