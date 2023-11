Tandis que Grand Theft Auto VI n’arrive pas, GTA V et Red Dead Redemption 2 continuent de se vendre sans relâche

Après des années depuis leurs sorties respectives, les deux derniers grands jeux de Rockstar continuent de se vendre de manière spectaculaire.

GTA V et Red Dead Redemption 2 continuent de se vendre de manière spectaculaire

Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus importantes de ce mois-ci, voire de l’année en réalité, est l’annonce lancée hier par Rockstar Games, une annonce que les fans de jeux vidéo et, en particulier, de la saga Grand Theft Auto, attendent depuis des années. Quelques heures avant l’annonce officielle, le journaliste Bloomberg Jason Schreier a rapporté que la société américaine avait l’intention d’annoncer GTA VI cette semaine même, et il n’a fallu que quelques heures de plus pour que Rockstar confirme que le titre tant attendu de sa franchise vedette aurait sa première bande-annonce début décembre, peut-être en même temps que les Game Awards 2023.

Quoi qu’il en soit, après tant de rumeurs et de fuites, nous savons maintenant de manière officielle que nous pourrons bientôt découvrir les premiers détails de GTA VI. De plus, hier a également été le jour où Take-Two, la société mère de Rockstar, a présenté son dernier rapport financier, et les Américains y ont mis à jour les chiffres de vente de leurs titres les plus populaires à ce jour, GTA V et Red Dead Redemption 2, qui continuent d’afficher des chiffres vraiment spectaculaires.

GTA V et Red Dead Redemption 2 continuent de se vendre de manière spectaculaire après plusieurs années

Le temps semble ne pas avoir d’effet sur les grands titres mentionnés, qui continuent en 2023 à être un succès de vente en continuant de vendre des millions de copies dans le monde entier. Dans le cas de GTA V, il a déjà atteint 190 millions de copies vendues, soit 10 millions de plus que ce qu’il avait vendu jusqu’au mois de mai dernier, date à laquelle Take-Two a révélé que le jeu avait dépassé les 180 millions d’unités vendues sur toutes les plateformes sur lesquelles le titre est disponible, qui ne sont pas peu nombreuses. De plus, des données de vente ont également été fournies pour les deux franchises, Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, et dans le cas de GTA, elle a déjà réussi à vendre 410 millions de jeux tout au long de son histoire.

En ce qui concerne Red Dead Redemption 2, il a déjà atteint 57 millions de copies vendues, soit 4 millions de plus que ce qu’il avait vendu jusqu’au mois de mai dernier également. Ces chiffres permettent au titre acclamé de Rockstar de se classer parmi les jeux les plus vendus de l’histoire, occupant la neuvième place. Comme nous l’avons dit, les chiffres de vente des deux franchises en question ont été révélés, et en ce qui concerne Red Dad Redemption, nous pouvons dire que cette saga totalise déjà 81 millions de copies vendues tout au long de son histoire.

Ce dernier rapport financier de Take-Two a également révélé d’autres données, telles que la croissance continue de GTA+, sans fournir plus de détails, bien sûr. En plus de tout cela, NBA 2K24 continue de bien se vendre et a déjà vendu 4,5 millions de copies. Après tout cela, il ne nous reste plus qu’à attendre la sortie de la première bande-annonce du très attendu GTA VI.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :