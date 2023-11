Mauvaises nouvelles : le PDG de Xiaomi vient de confirmer une augmentation du prix de ses téléphones à partir du prochain Xiaomi 15

Eh bien, oui, de mauvaises nouvelles viennent de Chine. Comme nous avons pu le savoir grâce à MyDrivers, Lei Jun, PDG et fondateur de Xiaomi, vient d’annoncer via son profil officiel sur Weibo que les prix de la prochaine génération des Xiaomi 15 seront augmentés par rapport à ce que nous avons vu avec les actuels Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14.

En réalité, ces derniers ont maintenu la valeur à laquelle nous avons pu acheter les précédents Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 au moins en Chine puisque, comme vous le savez, ils n’ont pas encore été présentés à l’échelle mondiale. Par conséquent, même si nous parlons d’une des marques leaders en termes de rapport qualité-prix, l’intention de l’entreprise est d’offrir les meilleures performances possibles, quel qu’en soit le coût.

Une augmentation de prix qui (pour le moment) n’affectera que la gamme haut de gamme

Dans ce cas, la raison principale exposée par Lei Jun lui-même lors de l’annonce de cette augmentation des prix est de chercher à améliorer ses téléphones haut de gamme au plus haut niveau, le tout dans le but de pouvoir rivaliser directement avec les autres fabricants présents sur le marché de cette gamme.





Cependant, pour le moment, la marque asiatique n’a confirmé cette augmentation que pour les appareils haut de gamme de l’entreprise, mais il ne serait pas surprenant qu’elle s’étende également aux autres catégories dans un avenir proche, bien que nous espérons que cela ne soit pas le cas en fin de compte.

Par conséquent, ce que nous pouvons attendre, c’est que les prochains Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 maintiendront leurs prix voire les baisseront par rapport aux Xiaomi 13 une fois qu’ils seront lancés à l’échelle mondiale, mais les prochains Xiaomi 15 n’auront pas cette chance. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir ce que l’avenir nous réserve, mais tout indique que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs à court terme en termes de prix.

Source | MyDrivers

