Un des meilleurs jeux d’aventure de Google Play est gratuit pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Undead City: Survivor Premium sans payer un centime, profitez-en !

Undead City: Survivor Premium est l’un des meilleurs jeux de zombies de le Play Store

Si, comme moi, vous êtes l’un de ceux qui parcourent généralement le Google Play Store à la recherche de jeux payants gratuits pour une durée limitée, vous êtes au bon endroit car nous allons vous expliquer comment obtenir l’un des meilleurs jeux d’aventure du store de Google gratuitement, bien que vous devrez vous dépêcher car cette offre ne sera valable que pendant quelques heures.

Le jeu en question est Undead City: Survivor Premium, un titre qui compte déjà plus de 50 000 téléchargements et qui a une note moyenne très élevée sur Google Play, 4,9 sur 5, sur la base de plus de 1 000 avis d’utilisateurs.

Undead City: Survivor Premium est disponible en téléchargement gratuit au cours des prochaines heures

Undead City: Survivor Premium est un jeu d’action amusant où vous incarnez un héros chargé de protéger sa ville contre les hordes de morts-vivants et de récupérer ses habitants.

Pour atteindre votre objectif, ce jeu vous permet de choisir parmi un grand nombre de héros, qui ont une esthétique inspirée des super-héros classiques des bandes dessinées. Chacun d’eux a ses propres compétences et pouvoirs, donc vous devrez bien choisir si vous voulez récupérer votre ville.

De plus, ce jeu vous permet d’améliorer votre héros avec jusqu’à 50 compétences différentes qui varient en termes de nombre et de puissance et il dispose d’un grand nombre de niveaux, où vous devrez remporter cinq batailles et vaincre le chef zombie de chaque phase pour passer au suivant.

De plus, Undead City: Survivor Premium dispose également d’un mode multijoueur amusant dans lequel vous pouvez affronter des joueurs du monde entier en temps réel et obtenir des récompenses intéressantes.

Normalement, Undead City: Survivor Premium coûte 0,59 euro, mais au cours des prochaines heures, il peut être à vous gratuitement. Ce jeu est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures et propose des achats intégrés qui vont de 0,99 euro à 104,99 euros.

Google Play | Undead City: Survivor Premium (Gratuit 0,59 euro )

