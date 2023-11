Samsung lance la traduction d’appels en temps réel pour rivaliser avec les Google Pixel

La traduction d’appels en temps réel est la dernière nouveauté de Samsung pour rivaliser avec les Google Pixel en matière d’IA

Les Google Pixel ne seront pas les seuls à avoir des fonctionnalités basées sur l’IA : Samsung se joint au mouvement avec la traduction d’appels en temps réel.

Samsung a annoncé son engagement en faveur de l’intelligence artificielle dans ses appareils mobiles hier avec la présentation de Gauss. Cette alternative à ChatGPT d’OpenAI et à Bard de Google sera cruciale pour l’évolution de l’entreprise sud-coréenne. Malgré l’annonce récente, Samsung vient de présenter l’une des premières applications de l’IA dans ses appareils : la traduction d’appels en temps réel ou AI Live Translate Call.

Le concept de traduire une langue en temps réel vers une autre n’est pas nouveau, Google a progressé dans ce domaine au cours des dernières années et a un certain avantage dans ce domaine. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour la concurrence et Samsung veut tenir tête au géant technologique.

Traduction d’appels en temps réel de Samsung : voici comment fonctionnera le système qui veut mettre les Google Pixel en échec

AI Live Translate Call de Samsung se présente comme une alternative à Live Translate de Google. La société sud-coréenne est consciente qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour égaler ce que propose Google, qui est même capable de transcrire une conversation grâce à Call Screen.

Malgré les énormes progrès de Google en matière d’IA, le plus gros inconvénient de tout ce qu’ils ont réalisé est que les fonctionnalités sont exclusives aux Google Pixel. Cette exclusivité joue au niveau des ventes, rendant leurs téléphones beaucoup plus attrayants pour les utilisateurs.

La réalité est tout autre et cette exclusivité en matière d’IA ne fait qu’entraver le développement de celle-ci. Le mouvement de Samsung représente un changement dans ce paradigme, indiquant que n’importe quelle entreprise disposant des ressources nécessaires peut intégrer l’IA dans ses appareils.

Comment fonctionnera l’AI Live Translate Call ou la traduction d’appels en temps réel sur les téléphones Samsung ? La société a publié sur son blog officiel un aperçu de cette fonctionnalité, expliquant que le texte pourra être lu à l’écran traduit selon la langue parlée par la personne à l’autre bout de la ligne.

Les premiers téléphones à intégrer cette fonctionnalité seront les Samsung Galaxy S24, bien qu’il soit possible qu’elle soit ensuite intégrée aux Samsung Galaxy S23. Il est clair que Samsung a frappé du poing sur la table et que Google devrait craindre que les autres fabricants voient qu’il n’est pas si difficile d’intégrer l’IA dans les appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :