La première fonctionnalité d’IA des Samsung Galaxy S24 mis à nu

Une récente fuite du média SamMobile confirme que les Galaxy S24 seront dotés d’une fonctionnalité renforcée par l’IA appelée AI Live Translate Call, grâce à laquelle vous pourrez transformer votre smartphone en traducteur portable.

Samsung Gauss est le modèle d’IA générative que la société coréenne implémentera dans les appareils Galaxy, à commencer par les Galaxy S24

Petit à petit, les différents fabricants de smartphones intègrent le ChatGPT dans leurs différentes applications et services, ainsi après que Microsoft ait lancé Bing Chat dans ses applications mobiles et que Google ait fait de même avec Bard, hier même, Samsung a annoncé lors du Samsung AI Forum 2023 en Corée l’arrivée de Gauss, une IA générative qui fera ses débuts avec les Galaxy S24.

Eh bien, maintenant, moins de 24 heures après l’annonce de Samsung Gauss, une fuite vient de révéler quelle sera la première fonctionnalité de Galaxy AI, l’ensemble de fonctions d’IA qui seront disponibles sur les nouveaux fleurons de la société coréenne dès leur lancement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur AI Live Translate Call, la première fonctionnalité d’IA dévoilée des Galaxy S24

Le média spécialisé SamMobile vient de confirmer que la première fonctionnalité d’IA qui arrivera sur les futurs Samsung Galaxy S24 via Galaxy AI est AI Live Translate Call, une fonctionnalité qui vous permettra de transformer votre téléphone en traducteur portable.

Ainsi, AI Live Translate Call sera intégré à l’application native de téléphone de One UI et vous offrira une traduction audio et texte en temps réel. De cette manière, grâce à cette fonctionnalité d’IA, vous pourrez avoir des conversations téléphoniques avec des personnes qui parlent une langue différente de la vôtre, comme l’anglais, le français ou le chinois, par exemple.

Cette fonction de traduction en direct n’est que le premier des composants de Galaxy AI, car la société coréenne a déclaré que « ce n’est qu’un aperçu de ce qui est à venir » et que nous devons « nous préparer à une nouvelle ère de l’IA mobile ».

Il est certain qu’à mesure que le lancement des Galaxy S24 approchera, de nouvelles fonctionnalités d’IA faisant partie de Galaxy AI seront révélées, mais n’oubliez pas que toutes ces fonctionnalités pourraient ne pas être gratuites, car, comme nous vous l’avons récemment annoncé, il est possible que certaines d’entre elles ne soient disponibles que via un abonnement payant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :