Ce OnePlus haut de gamme se fait une bosse avant le Black Friday : avec Android 14 et une charge de 150W

Il a l’une des charges les plus rapides de la génération actuelle, même étant de l’année dernière.

Le OnePlus 10T est un excellent achat, puissant, avec un bon appareil photo, une grande batterie et un design robuste qui fait date.

Vous avez besoin d’acheter un smartphone haut de gamme rapidement ? Vous voulez sûrement économiser beaucoup d’argent, c’est pourquoi nous vous proposons cette offre. Il ne reste que peu de temps avant le Black Friday, mais AliExpress a déjà activé sa campagne pour la journée des célibataires. Du 11 au 18 novembre, tous leurs coupons peuvent être utilisés dans tout le store. Et le OnePlus 10T pour seulement 319 euros est quelque chose d’irrésistible qui part en flèche.

Le téléphone de OnePlus est passé entre nos mains il y a quelque temps, et nous avons été enchantés. C’est le pas que le fabricant chinois devait faire pour revenir à ses origines, un téléphone haut de gamme à bas prix, et aujourd’hui c’est une opportunité à ne pas manquer. Dans d’autres stores, le prix se rapproche, mais pas suffisamment, comme les 405 euros d’Amazon.

Achetez le OnePlus 10T à son prix le plus bas de l’année

Tout d’abord, nous avons affaire à un téléphone qui a confirmé la mise à jour vers Android 14 de manière officielle. Nous avons un corps en plastique et en verre d’une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 203 grammes. Il est très robuste dans la main malgré les matériaux. Les couleurs noir et vert sont disponibles dans l’offre.

Le devant est presque entièrement occupé par un magnifique écran Amoled de 6,7″ avec une résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, il a un contraste très élevé, une luminosité maximale de 950 nits, prend en charge le HDR10+ et est protégé par un verre Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran et intègre plusieurs microphones pour une bonne réduction du bruit lors des appels.

A l’intérieur, c’est une véritable bête avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU de 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz et qui est accompagné de la puce graphique Adreno 730 boostée. De plus, nous avons 8 Go de RAM dans cette version de base et 128 Go de mémoire UFS 3.1. Avec ce matériel, il peut tout faire, même dépasser le million de points dans le test Antutu.

La section photographique de ce OnePlus 10T est bonne, bien qu’elle ne soit pas aussi bonne que celle de son prédécesseur, le OnePlus 11. Cette fois-ci, il dispose d’un triple appareil photo arrière avec un stabilisateur optique, un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, un grand angle Omnivision de 8 MP et un objectif macro. A l’avant, une lentille Samsung de 16 MP prend de très bonnes photos en mode portrait. Et avec la puce V1+, ce OnePlus traite les photos et les vidéos de manière intelligente et très efficace.

Malgré sa taille, il a une batterie de 4800 mAh. Cependant, en plus de son autonomie de 2 jours complets, il dispose d’une charge de 150 W qui lui permet de se recharger de 0 à 100% en moins de 20 minutes. En termes de connectivité, il dispose de tout ce que tous les hauts de gamme actuels ont, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS et double SIM.

Ajoutez le produit aujourd’hui à votre panier et utilisez le coupon à partir de 9h le samedi 11 novembre jusqu’à 18h le jeudi 18 novembre.

➡️ Voir l’offre OnePlus 10T (8/128 Go) avec le code FR100

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission.

