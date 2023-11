L’un des Samsung Galaxy les plus vendus de l’année dernière reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà arrivée sur les Samsung Galaxy A53 5G aux États-Unis avec la version du firmware A536USQS8CWJ8.

Le Samsung Galaxy A53 5G est mis à jour avec le patch de sécurité de novembre 2023 / Photographie : AndroAall

Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité Android, celle du mois en cours, sur ses meilleurs smartphones, tant haut de gamme que milieu de gamme, et à ce stade du mois, presque une dizaine de modèles de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android de novembre 2023.

Ainsi, le dernier appareil de la série Galaxy à recevoir la mise à jour Android de novembre est le Samsung Galaxy A53 5G, un smartphone milieu de gamme premium qui a été l’un des plus vendus en France en 2022 et dont nous avions déjà publié une analyse complète il y a exactement un an.

Le Samsung Galaxy A53 5G reçoit le patch de sécurité de novembre

Comme le rapporte le site spécialisé SamMobile, la marque coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy A53 5G aux États-Unis et on s’attend à ce qu’elle soit déployée sur les modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour de sécurité est déployée sur les Samsung Galaxy A53 aux États-Unis avec la version du firmware A536USQS8CWJ8 et comprend le patch de sécurité de novembre 2023, qui résout un total de 65 problèmes de confidentialité et de sécurité. Parmi eux, cinq sont marqués comme critiques, 55 autres sont considérés comme ayant une priorité élevée et les 5 restants sont d’une importance modérée.

De plus, comme d’habitude, ce nouveau patch de sécurité corrige quelques bugs généraux détectés dans One UI et améliore la stabilité et les performances du Galaxy A53 5G.

Le Samsung Galaxy A53 5G est arrivé sur le marché début 2022 avec Android 12 à bord, a reçu Android 13 avec One UI 5 fin de cette année-là, a été mis à jour vers One UI 5.1 début 2023 et a récemment reçu Android 14 via la bêta de One UI 6.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez l’appliquer sur votre Samsung Galaxy A53 5G en accédant à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de l’appareil et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :