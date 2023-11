Conclut la grève des acteurs d’Hollywood. Qu’est-ce que cela signifie et qu’a-t-elle accompli

Ainsi se termine la grève de quatre longs mois.

Ainsi annonce SAG-AFTRA la fin de la grève

Cela a été pratiquement quatre mois de lutte, mais finalement, la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists) a conclu un accord avec les studios et les dirigeants d’Hollywood de l’AMPTO (Alliance of Motion Picture and Television Producers) et aujourd’hui, jeudi 9 novembre, la grève prendra officiellement fin, avec un accord qui sera probablement signé demain.

Le comité de négociation de la SAG-AFTRA a approuvé l’accord à l’unanimité, et même s’il « n’est pas parfait, rien ne l’est », comme le souligne le membre du comité Kevin E. West, le simple fait d’avoir conclu un accord avec les conditions qui ont été obtenues est « une grande victoire ». « C’est incroyablement excitant », a-t-il déclaré. « Nous avons fait l’histoire ».

Que signifie cet accord

Qu’a-t-on accompli avec lui

Que signifie cet accord

L’annonce de la fin de la grève des acteurs à Hollywood, la plus longue de l’histoire de la mecque du cinéma, a été accueillie avec soulagement au sein de la communauté cinématographique, car on s’attend à ce qu’elle permette la reprise de la production de films et de programmes télévisés après des mois de paralysie. Ainsi, les productions qui étaient arrêtées depuis lors reprendront, comme Gladiator 2, la deuxième saison de la série pour HBO, The Last Of Us, la cinquième saison de Stranger Things, le nouveau film Deadpool ou les derniers épisodes de Yellowstone, pour n’en citer que quelques-uns.

Qu’a-t-on accompli avec lui

Après des négociations intenses, le comité de négociation de la SAG-AFTRA a approuvé un accord qui inclut les premières protections jamais établies pour les acteurs contre l’intelligence artificielle et une augmentation salariale historique. Parmi les réalisations remarquables, on trouve :

Augmentation salariale de 7% : L’accord prévoit une augmentation de 7% des salaires minimums pour les acteurs, dépassant de deux points les augmentations obtenues par la Writers Guild of America lors de la grève des scénaristes et par le Directors Guild of America.

: L’accord prévoit une augmentation de 7% des salaires minimums pour les acteurs, dépassant de deux points les augmentations obtenues par la Writers Guild of America lors de la grève des scénaristes et par le Directors Guild of America. Prime de participation en streaming : L’accord comprend une « prime de participation en streaming » qui donnera aux acteurs une participation aux revenus générés par les plateformes de streaming, reflétant la croissance constante de ce secteur dans l’industrie du divertissement.

: L’accord comprend une « prime de participation en streaming » qui donnera aux acteurs une participation aux revenus générés par les plateformes de streaming, reflétant la croissance constante de ce secteur dans l’industrie du divertissement. Améliorations des prestations de pension et de santé : L’accord prévoit des augmentations des cotisations à la pension et à la santé des membres de la SAG-AFTRA, garantissant la sécurité financière et les soins de santé appropriés pour les acteurs tout au long de leur carrière.

: L’accord prévoit des augmentations des cotisations à la pension et à la santé des membres de la SAG-AFTRA, garantissant la sécurité financière et les soins de santé appropriés pour les acteurs tout au long de leur carrière. Protection contre l’intelligence artificielle (IA) : Dans une avancée cruciale, l’accord offre une protection contre l’intelligence artificielle, une question de plus en plus pertinente dans l’industrie du divertissement. Cela garantit que les acteurs sont protégés contre les menaces que pose l’IA en termes de remplacement des rôles humains dans les productions.

: Dans une avancée cruciale, l’accord offre une protection contre l’intelligence artificielle, une question de plus en plus pertinente dans l’industrie du divertissement. Cela garantit que les acteurs sont protégés contre les menaces que pose l’IA en termes de dans les productions. Valeur estimée du contrat : Le syndicat estime que le contrat dans son ensemble aura une valeur supérieure à 1 milliard de dollars, ce qui souligne l’ampleur des changements et des améliorations obtenus pour les acteurs dans cet accord.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :