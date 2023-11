WhatsApp prévoit d’inclure des publicités à l’intérieur de l’application

WhatsApp envisage la possibilité d’inclure des annonces dans l’application. Cependant, elles ne seraient pas visibles dans les discussions ou dans la boîte de réception.

WhatsApp est gratuit et ne nécessite pas d’abonnement pour être utilisé. Il n’y a pas non plus d’annonces, mais il semblerait que cela va changer à l’avenir car il a été récemment confirmé que des annonces seraient incluses dans l’application, bien qu’elles ne soient pas visibles dans les discussions ou dans la boîte de réception.

WhatsApp pourrait afficher des annonces à l’avenir

Lors d’une entrevue avec le journal brésilien Folha de S. Paulo, Will Cathcart, responsable de WhatsApp, a parlé de l’avenir de l’application et de la manière dont Meta gagne de l’argent avec WhatsApp. Lorsqu’on lui a demandé si des annonces seraient incluses à un moment donné, il a répondu que la société ne placerait pas d’annonces dans les discussions.

De plus, il a ajouté que l’ajout d’annonces dans la boîte de réception entre les messages n’est pas non plus prévu car les personnes ne veulent pas voir d’annonces dès l’ouverture de l’application. Cependant, il n’a pas exclu la possibilité que des annonces soient affichées à l’avenir dans d’autres parties de l’application en dehors de la boîte de réception ou de l’intérieur des discussions.

L’exécutif de WhatsApp a déclaré que, éventuellement, les chaînes publiques ou les statuts pourraient afficher un certain type d’annonce. De plus, il a ajouté que d’autres méthodes de monétisation de l’application sont envisagées, comme faire payer les personnes pour rejoindre une chaîne, ce que fait déjà Telegram actuellement.

Ce n’est pas la première fois que WhatsApp envisage d’afficher des annonces à ses utilisateurs. En 2018, la plateforme a envisagé la possibilité d’ajouter des annonces dans les statuts. Cependant, l’idée a été retardée par peur de la réaction des utilisateurs. Rien n’a été mentionné concernant l’ajout d’un abonnement pour ne pas voir les annonces (comme l’ont fait Instagram et Facebook récemment) au cas où elles seraient finalement incluses. Nous verrons si cette fois-ci elles sont incluses ou si cela reste simplement une idée.

