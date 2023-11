Apple veut vous convaincre que les 8 Go de RAM du nouveau MacBook Pro avec M3 sont suffisants

Le vice-président d’Apple a déclaré que les 8 Go de RAM sur les nouveaux MacBook Pro sont suffisants car ils équivalent à 16 Go sur d’autres systèmes d’exploitation

Apple a annoncé le processeur M3 avec une nouvelle génération de MacBook Pro. Ces nouveaux ordinateurs portables de la société destinés aux professionnels intègrent des composants haut de gamme, bien que tout ne soit pas parfait à l’intérieur. La RAM est l’un des points faibles des nouveaux MacBook Pro avec M3 et cela est dû au fait qu’Apple estime que 8 Go sont suffisants.

Oui, à la fin de l’année 2023, la société de Cupertino conserve toujours les 8 Go de RAM sur le modèle de base de ses ordinateurs. Cette situation ne poserait pas problème si Apple permettait d’étendre la capacité de la RAM, mais depuis plusieurs générations, les modules sont soudés à la carte mère et donc le modèle à acheter est l’une des décisions les plus compliquées pour les utilisateurs.

Apple pense que les 8 Go sur le MacBook Pro avec M3 sont suffisants et veut que vous le pensiez aussi

Logiquement, les 8 Go de RAM ne sont pas suffisants sur un ordinateur portable actuel et encore moins sur le nouveau MacBook Pro avec M3. Bien que de nombreux enthousiastes estiment que 8 Go sur un Mac équivalent à 16 Go sur un ordinateur Windows, la réalité ne ressemble pas à leurs croyances.

Lancer sur le marché un produit avec 8 Go de RAM, c’est condamner les utilisateurs à rencontrer des problèmes de performance. Bien que la durée de vie des MacBook soit généralement plus longue que celle des ordinateurs Windows, les 8 Go sont un clou dans leur cercueil.

Cependant, pour Apple, les 8 Go sont plus que suffisants pour un ordinateur destiné aux utilisateurs professionnels. Cette déclaration a été faite lors de l’interview réalisée par Lin YilYi avec Bob Borches, vice-président du marketing des produits Apple, dans un média chinois, puis publiée sur bilibili.

Link YilYi a exprimé à Bob Borches une préoccupation commune à tous les utilisateurs, à savoir la quantité de mémoire RAM. Les 8 Go peuvent poser problème aux utilisateurs, la réponse de Bob Borches a été totalement contraire, indiquant que 8 Go sur Apple équivalent à 16 Go sur d’autres systèmes d’exploitation.

La raison pour laquelle il affirme ce commentaire avec autant de confiance repose sur l’optimisation présumée de macOS. Logiquement, cela n’a pas été bien reçu par les utilisateurs et les critiques ont afflué instantanément. Parmi les commentaires les plus fréquents, on trouve l’idée qu’il est inadmissible de lancer un ordinateur à 2 029 euros avec seulement 8 Go de mémoire RAM.

