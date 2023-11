Le Motorola le plus original a un écran de 6,9 pouces, une puce Qualcomm et une réduction de 225 euros

Tu économises 225 euros sur l’achat d’un des téléphones les plus exclusifs du marché, avec une performance très bonne et Android stock.

Les grands commerces en ligne n’attendent pas le Black Friday 2023 et proposent déjà les meilleures réductions de l’année. L’un des stores avec les offres les plus spectaculaires est PcComponentes qui propose une remise inégalable pour le téléphone Motorola le plus original. Il s’agit du Motorola razr 40, le téléphone pliable le moins cher que tu peux acheter à seulement 675 euros sur PcComponentes.

Si tu as toujours voulu avoir un téléphone pliable, mais que tu les trouvais trop chers, ce razr 40 est un achat idéal en termes de qualité et de prix. Garde à l’esprit qu’il est vendu au prix recommandé de 899 euros, ce qui signifie que tu économises la somme colossale de 225 euros si tu l’achètes sur PcComponentes. Il est également en promotion sur Amazon et MediaMarkt, mais là-bas, il ne descend pas en dessous de 699 euros, ce qui revient plus cher.

L’analyse du Motorola razr 40 nous a permis de découvrir par nous-mêmes que c’est un téléphone avec de nombreuses forces. Tu feras un bon choix en l’achetant pour la qualité de son écran, pour sa bonne performance offerte par son processeur Qualcomm et pour sa version stock d’Android, entre autres aspects que nous allons te décrire ci-dessous.

Motorola razr 40 5G

Beaucoup plus qu’un téléphone pliable pour 225 euros de moins

Nul doute que l’aspect différenciant de ce Motorola razr 40 est son design. Nous avons affaire à un téléphone pliable, dans le style des téléphones à clapet que nous utilisions il y a plus d’une décennie. D’une part, il est confortable à utiliser grâce à son épaisseur de seulement 7,4 mm et à son poids de 188,6 grammes. D’autre part, il est encore plus pratique à transporter lorsqu’il est plié, car tu peux l’insérer facilement dans n’importe quelle poche.

Une autre particularité de ce razr 40 est qu’il a deux écrans. Lorsque tu l’ouvres, tu bénéficies d’un grand écran AMOLED de 6,9 pouces, avec une résolution Full HD+ (2640 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement ultra élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits. Toutes ces caractéristiques se traduisent par une excellente qualité d’affichage, l’écran est très agréable à regarder tant en intérieur qu’en extérieur.

Lorsque tu fermes le téléphone, tu peux utiliser un écran externe de 1,5 pouce, également de technologie AMOLED. Cet écran a également ses fonctions, comme lire les notifications ou prendre des selfies sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

Ce Motorola razr 40 est un téléphone que tu peux utiliser avec n’importe quelle application, la puissance ne posera jamais de problème. Le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 offre une très bonne performance et en plus, il prend en charge la connectivité 5G. Il est accompagné de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage pour que tu puisses installer toutes les applications dont tu as besoin, et d’Android 13 en version stock, des détails qui ne font qu’améliorer l’expérience.

En achetant un téléphone pliable, il est normal d’avoir peur de son autonomie. Ce problème n’existe pas avec le Motorola razr 40, car il est équipé d’une batterie de 4 400 mAh qui tient facilement toute la journée avec une utilisation normale. Le meilleur, c’est que tu n’auras pas besoin de beaucoup de temps pour le recharger, seulement environ une heure et quart grâce à la charge rapide de 30 W. De plus, il est compatible avec la recharge sans fil de 5 W.

Motorola razr 40 5G

Avec ce smartphone en promotion, tu pourras également prendre des photos de qualité. À l’arrière, il est équipé d’un objectif principal de 64 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que l’appareil photo frontal est de 32 mégapixels. Comme il a un écran externe, tu peux également utiliser les objectifs arrière pour prendre des selfies.

Il y a d’autres détails très importants sur ce smartphone, comme le fait qu’il bénéficie de 4 ans de mises à jour de sécurité, d’un lecteur d’empreintes sur le côté, d’une double enceinte stéréo et de la résistance à l’eau IP52. En bref, il s’agit d’un téléphone pliable économique très complet. N’oublie pas que tu peux l’acheter pour seulement 675 euros sur PcComponentes et un peu plus cher, 699 euros, sur Amazon et MediaMarkt.

