L’alternative de Samsung à ChatGPT et Bard a déjà un nom : voici Gauss

Si tout le monde veut sa version de ChatGPT, Samsung renforce sa position avec son nouveau service Gauss qui intégrera une IA générative nativement dans les téléphones Galaxy.

Samsung a présenté Gauss, son IA générative, lors de l’événement AI Forum 2023.

Tout le monde veut son ChatGPT. L’IA est là pour rester, pour révolutionner nos vies, et si l’arrivée du GPT-4 Turbo d’OpenAI ne vous a pas déjà convaincu grâce à ses énormes possibilités et à son optimisation, prouvant ainsi que les modèles génératifs d’IA progressent à pas de géant, alors la présentation de Grok, l’alternative à ChatGPT créée par la nouvelle entreprise d’Elon Musk, xAI, ou encore la plus récente de Samsung Gauss vous confirmeront que si tout le monde veut participer à ce puzzle, c’est parce que le futur est évident ici.

La nouvelle est apparue lors du Samsung AI Forum 2023, avec des médias locaux comme Korea Times sur place, publiant en exclusivité toutes les nouveautés avec les responsables de la division logicielle de Samsung. Lors de la conférence principale de l’événement, la société coréenne a confirmé que le Galaxy S24 sera un appareil axé sur l’IA dès son développement initial.

C’est ainsi que Samsung Gauss se présente, le modèle d’IA générative qui propulsera les appareils Galaxy, et qui, comme ils l’annonçaient il y a quelques heures, pourra créer et éditer des images, rédiger des textes et des courriels, résumer des documents et bien plus encore, même servir d’assistant de code lors du développement de programmes simples.

Il en est encore à ses balbutiements, il faudra donc attendre pour découvrir toutes les possibilités offertes par Samsung Gauss, mais pour l’instant, on nous a déjà confirmé qu’il pourra s’exécuter localement sur les appareils, s’intégrant pleinement au firmware des Galaxy S24 pour entamer une nouvelle ère dans la galaxie de Samsung.

Évidemment, il ne sera pas complètement développé à temps pour être lancé aux côtés des prochains fleurons de Samsung, mais ses responsables préviennent qu’ils ajouteront « des fonctions principales » à partir de 2024, en commençant par Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image.

Dans un communiqué de presse, voici ce que déclare Samsung à propos de son nouveau modèle d’IA générative :

Il porte le nom de Carl Friedrich Gauss, le mathématicien légendaire qui a établi la théorie de la distribution normale, l’épine dorsale de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. Samsung Gauss Language est un modèle de langage génératif qui améliore l’efficacité du travail en facilitant des tâches telles que la rédaction de courriels, la synthèse de documents et la traduction de contenu.

Et ce n’est pas tout, on nous confirme également que les principales fonctionnalités de l’IA de Samsung seront intégrées à Bixby pour améliorer l’interaction homme-machine et révolutionner notre utilisation de nos appareils :

Il peut également améliorer l’expérience du consommateur en permettant un contrôle plus intelligent des appareils lorsqu’il est intégré aux produits. Lorsque nous pensons à l’IA générative, nous pensons souvent à ChatGPT, mais nous ne visons pas un service aussi lourd dans ce cas. Même si l’utilisateur n’a pas utilisé une commande préétablie, Bixby comprendra le contexte de la conversation et permettra une communication plus naturelle.

Il faudra attendre pour voir comment fonctionne cette intégration totale d’une IA générative dans un smartphone, ce que cela signifie pour son arrivée et si finalement ils nous présentent des cas d’utilisation qui fonctionnent au quotidien pour les utilisateurs. Surtout, avec des calculs limités localement sur le téléphone et s’exécutant rapidement, sans besoins de traitement considérables et en optimisant au maximum la consommation d’énergie.

Il a été rapporté que Samsung Gauss est déjà partiellement fonctionnel et qu’il est en phase de test interne pour améliorer « la productivité des employés » de l’entreprise en Corée du Sud, bien que l’idée soit d’étendre ses fonctionnalités à une variété d’applications afin de « fournir une nouvelle expérience utilisateur » à l’avenir.

