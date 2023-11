Black Friday chez Ebay : tout ce que tu dois savoir pour ne pas manquer les meilleures offres

Une des dates les plus attendues de l’année est sur le point d’arriver. Voici comment suivre les meilleures offres du Black Friday.

Une des dates les plus attendues de l’année pour les amateurs de shopping arrive.

Le Black Friday, qui est célébré le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, trouve ses origines dans les années 1950 et 1960. Pendant cette période, la police de Philadelphie a commencé à utiliser ce terme pour décrire le chaos qui se produisait lorsque des foules de consommateurs se rendaient dans les stores le lendemain de la date marquée.

Il s’est maintenant étendu à travers le monde et attire des millions d’acheteurs. C’est une date à retenir dans le calendrier et une excellente occasion de trouver des smartphones haut de gamme à bon prix, des ordinateurs portables à prix réduit, des montres intelligentes de qualité et de nombreux autres appareils. Amateurs de dépenses et de technologie, notre jour est arrivé et des géants comme Ebay nous aideront à en tirer le meilleur parti.

Quand est-ce que le Black Friday est célébré chez Ebay

Traditionnellement, nous parlons du Black Friday en référence au dernier vendredi de novembre, mais cela a changé depuis un certain temps déjà. Vous pourrez trouver des réductions de toutes sortes dès le début de la semaine prochaine, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps. Dans quelques jours seulement, vous commencerez à dépenser sur votre carte, si vous le souhaitez.

Tout ce que vous gagnez avec le Black Friday chez Ebay

Chez Ebay, ils se préparent déjà pour cette date spéciale, bien sûr. Nous parlons d’une chaîne expérimentée qui propose une offre technologique complète et qui ne tardera pas à présenter ses meilleurs prix. Que vous recherchiez un nouveau smartphone, une tablette, des écouteurs ou une télévision, vous le trouverez.

Nous n’oublions rien, nous voulons aussi vous parler de la politique de retour. Tout est très simple, si vous achetez un nouveau produit en cette période du Black Friday et que vous n’êtes pas totalement convaincu, vous pourrez le retourner dans les 15 jours sans aucun problème. Que demander de plus ?

De plus, vous aurez également la possibilité de profiter de livraisons ultra-rapides le jour même, de la livraison gratuite et jusqu’à 3 mois d’assurance sans frais pour les achats qui en ont besoin. Les personnes d’Ebay veulent faciliter les choses, vous n’aurez qu’à vous soucier de choisir le meilleur appareil.

Vous ne pouvez pas non plus manquer le Cyber Monday, qui a lieu le lundi suivant. Nous parlons d’un événement qui est apparu plus tard, une date destinée aux stores en ligne. Il aura également sa place, bien sûr, les offres se poursuivront pour que les retardataires puissent acheter un bon téléphone portable, un ordinateur portable ou tout autre appareil.

En passant, si vous êtes impatient, vous n’avez même pas à attendre le Vendredi noir. Chez Ebay, il y a déjà une section pour ceux qui veulent prendre de l’avance, avec des réductions de 25% sur les téléphones portables, de 40% sur les téléviseurs, de 25% sur les ordinateurs portables et de 15% sur le son. Tous ces prix seront disponibles jusqu’au 12 novembre, gardez cela à l’esprit.

Vous le savez déjà, l’une des dates les plus importantes de l’année pour les amateurs de shopping approche. Ce sera une véritable fête et comme chaque année, vous pourrez suivre les meilleures offres avec nous. Rendez-vous sur notre section des offres, vous ne manquerez aucune des réductions les plus intéressantes. Vous pouvez maintenant créer un événement dans votre agenda Google, pour ne rien oublier.

