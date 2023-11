Les premières photos de la mission Euclid de l’ESA sont parfaites pour être utilisées comme fond d’écran sur votre téléphone portable

L’ESA a partagé les premières images prises par le télescope Euclid et vous pouvez les télécharger ici pour les utiliser comme fond d’écran sur votre téléphone portable.

Les images capturées par le télescope Euclid sont parfaites pour être utilisées comme fond d’écran sur n’importe quel smartphone

L’Agence spatiale européenne, en collaboration avec la NASA, a partagé aujourd’hui les premières photographies prises lors de la mission Euclid, visant à étudier les mystères de la matière et de l’énergie sombres dans l’univers. Il s’agit de cinq images en haute résolution qui peuvent être téléchargées gratuitement et qui sont parfaites pour être utilisées comme fond d’écran sur n’importe quel appareil.

Téléchargez ici les images de la mission Euclid en haute résolution

Parmi les images partagées par l’ESA, on peut trouver des vues d’un grand amas de milliers de galaxies lointaines, des gros plans de deux galaxies proches, un groupe d’étoiles liées gravitationnellement (dans un phénomène connu sous le nom d’amas globulaire) et une nébuleuse (un nuage de gaz et de poussière dans l’espace où les étoiles se forment). Toutes ces images ont été capturées dans le cadre de la mission Euclid, lancée le 1er juillet dernier depuis le cap Canaveral, en Floride.

Toutes les photographies ont été traitées pour montrer les différents éléments avec des couleurs vibrantes, ce qui les rend idéales pour les utiliser comme fond d’écran.

Les cinq images incluses dans la collection peuvent être consultées dans la galerie de photographies ci-dessus, mais pour télécharger l’une quelconque de ces photos à sa résolution maximale, vous devrez accéder au dossier Google Drive que nous avons lié juste en dessous, où elles sont disponibles dans leur résolution et taille maximales, telles que l’ESA les a partagées sur son site web.

D’autre part, si vous recherchez plus de fonds d’écran similaires, nous vous recommandons de consulter l’application gratuite EveryNASA, dont nous avons parlé il y a quelques mois, et qui contient toutes les images en haute résolution partagées par l’agence spatiale américaine.

Google Drive | Télécharger les images d’Euclid en haute résolution

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :