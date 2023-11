Le premier smartphone pliable à triple pli d’écran serait de HUAWEI et pourrait arriver l’année prochaine

Un smartphone avec trois pliages pour ceux qui recherchent le nouvel engouement des appareils pliables.

Huawei était déjà présent sur le marché des appareils pliables, mais maintenant il cherche à faire un pas en avant dans ce segment

Il semble que tout ne soit pas encore fait dans le segment des téléphones pliables. Dans une course pour étendre ce marché, tout indique que HUAWEI a un avantage par rapport à ses concurrents dans le développement du premier smartphone pliable à triple pli. Ainsi, l’entreprise chinoise reste forte dans la bataille de ce segment et son appareil pliable à trois parties arriverait en 2024.

Un smartphone « triptyque »

Comme si c’était Le Jardin des Délices, les écrans avec trois plis sont une course que plusieurs marques mènent. C’est ce que dit l’initié Tech Reve, qui affirme également que ses sources voient HUAWEI avec un avantage d’un an dans le développement de ce type d’appareil par rapport à une autre grande entreprise de l’industrie téléphonique comme Samsung.

Il est vrai que le marché des téléphones pliables, beaucoup plus jeune que celui des smartphones en général, a encore beaucoup à avancer, car dans de nombreux cas, les ventes se sont stagnées plus tôt que prévu, et à l’exception de Samsung et de ses succès Galaxy ZFlip 5 et ZFold 5, de nombreux utilisateurs ont du mal à avoir confiance dans ce format.

Samsung domine, mais HydrogenOS grandit

Le secteur des smartphones Android est depuis longtemps dominé par Samsung sans que personne ne puisse se rapprocher de son succès. C’est la même chose dans le domaine des téléphones pliables, mais HUAWEI, avec son système d’exploitation HydrogenOS en hausse, surtout sur le marché chinois, montre de plus en plus de force en tant qu’alternative viable aux smartphones Android et iOS.

HUAWEI a également lancé des téléphones pliables intéressants récemment. En réalité, l’un de ces appareils est le HUAWEI Mate X5, un pliable de type livre qui démontre la puissance croissante de la marque dans ce segment. Nous devrons voir quand arrivera ce smartphone HUAWEI à trois pliages et s’il est capable d’attirer l’intérêt des utilisateurs à la recherche du format exotique des appareils pliables intelligents.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :