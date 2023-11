Votre téléphone Xiaomi ne se mettra pas à jour vers HyperOS s’il a le bootloader déverrouillé

HyperOS ne sera pas compatible avec les smartphones Xiaomi dont le bootloader est déverrouillé

Les smartphones Xiaomi dont le bootloader est déverrouillé ne pourront pas être mis à jour vers HyperOS.

HyperOS est le nouvel enjeu de Xiaomi pour ses dispositifs mobiles. Le nouveau système d’exploitation basé sur Android apportera un changement radical sur le plan technique pour les appareils de la société asiatique. Jusqu’à présent, tout était positif. On vient d’apprendre que les smartphones Xiaomi avec le bootloader déverrouillé ne pourront pas passer à HyperOS.

Le bootloader, si vous ne le connaissez pas, est le gestionnaire de démarrage qui effectue tous les tests nécessaires pour que le système d’exploitation puisse démarrer. Bien sûr, ceci est une explication superficielle et si vous souhaitez en savoir plus sur le bootloader, vous pouvez consulter ce guide qui détaille à la fois sa signification et son importance.

Avoir le bootloader déverrouillé sur votre smartphone Xiaomi empêchera la mise à jour vers HyperOS

Même si cette nouvelle pourrait sembler être une rumeur à première vue, la réalité est tout autre en raison de la confirmation de Xiaomi à Android Authority concernant l’impossibilité de mettre à jour vers HyperOS à partir de n’importe quel appareil Xiaomi avec le bootloader déverrouillé.

Xiaomi indique que les appareils avec le bootloader déverrouillé ne pourront pas passer à HyperOS, étant évidentes les raisons derrière cette décision. L’entreprise souhaite garantir la sécurité des utilisateurs, et les smartphones avec le bootloader représentent un problème pour assurer cette sécurité.

Même si cela peut sembler être une mesure radicale, la réalité est que ce n’est pas tant le cas étant donné que les Xiaomi avec MIUI limitent le déverrouillage du bootloader en usine. En réalité, pour déverrouiller le bootloader, il est nécessaire de réaliser une série d’actions que tous les utilisateurs ne sont pas prêts à effectuer.

De manière logique, Xiaomi souhaite mettre fin complètement à l’expérimentation avec ses dispositifs. Empêcher le déverrouillage du bootloader est l’une des étapes pour y parvenir, et l’excuse de HyperOS est parfaitement adaptée pour mettre en œuvre ce plan.