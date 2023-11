Google Chrome présente une nouveauté utile : découvrez la quantité de mémoire consommée par chaque onglet ouvert

Vous pourrez nettoyer la RAM en supprimant les onglets qui consomment le plus de mémoire.

Chrome continue de travailler sur diverses améliorations au bénéfice de l’utilisateur

Google Chrome pour ordinateurs continue de se mettre à jour, et maintenant, dans sa dernière version, il inclut une fonction curieuse qui permet de voir la quantité de RAM consommée par chaque onglet que nous avons ouvert dans le navigateur. Grâce à cela, vous pourrez jeter un coup d’œil à chaque onglet que vous avez ouvert et fermer ceux qui consomment trop de mémoire.

Contrôle de la RAM dans les onglets

Cette nouveauté, incluse dans le pack de nouveautés de la version 119 de Google Chrome, est l’une des nombreuses améliorations de la nouvelle version du navigateur. Il est toujours recommandé d’avoir le moins d’onglets ouverts possible, mais pour les personnes qui les utilisent en grande quantité, cette nouvelle fonction sera très utile.

Pour consulter la quantité de mémoire consommée par un onglet, il suffit de passer la souris au-dessus de l’onglet. Si vous la maintenez pendant quelques instants, elle indiquera la quantité exacte de RAM consommée par cet onglet en particulier. Il s’agit d’une manière efficace d’identifier les onglets qui consomment le plus de mémoire en cas de problèmes de performances soudains sur le PC. Ainsi, Chrome prend une mesure face à la plainte récurrente selon laquelle il consommerait plus de RAM que ses concurrents.

Un navigateur dominant

Aujourd’hui, grâce notamment aux téléphones mobiles, Google Chrome est largement utilisé dans le monde entier. C’est pourquoi ils travaillent également pour conserver cette position dominante, en mettant en œuvre de nombreuses améliorations qui continuent d’enrichir l’expérience utilisateur. Des navigateurs tels que Edge, Firefox, Opera et même Vivaldi travaillent également pour attirer des utilisateurs, c’est pourquoi Google ne néglige pas non plus la qualité de ses services.

Une des améliorations les plus récentes en ce sens a été la surveillance de la consommation de mémoire par onglets, mais il y en a eu d’autres, comme les outils d’IA pour Chrome, la refonte de l’interface basée sur Material You, et la relocalisation des éléments d’une manière plus satisfaisante pour l’utilisateur moyen.