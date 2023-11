Le premier smartphone pliable de Samsung perd son support et ne recevra plus de mises à jour.

Le Samsung Galaxy Fold original a atteint la fin de son cycle de mises à jour après 4 ans d’existence.

Le Samsung Galaxy Fold était le premier modèle de téléphone pliable de la marque coréenne.

Même si, ces derniers temps, Samsung fait un excellent travail en termes de support après-vente et de mises à jour de ses mobiles Galaxy, il est vrai que le temps passe et le géant coréen doit maintenant mettre à la retraite certains de ses téléphones haut de gamme les plus anciens, plus précisément ceux qui sont arrivés sur le marché en 2019.

Comme le confirment nos sources chez 9to5Google, l’un de ces smartphones haut de gamme de la marque coréenne qui ne bénéficiera plus de support et ne recevra plus de mises à jour de sécurité est le Samsung Galaxy Fold, le premier appareil pliable de la marque.

Le Samsung Galaxy Fold ne recevra plus de mises à jour de sécurité

Le site de support de Samsung a récemment été mis à jour, reflétant la fin de la période de support pour le Galaxy Fold, le premier téléphone pliable de la marque qui est arrivé sur le marché il y a déjà quatre ans.

Il faut se souvenir que Samsung avait promis que le Galaxy Fold recevrait 3 mises à jour d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité, et le fabricant coréen a tenu sa promesse, puisqu’il a mis à jour son premier modèle pliable jusqu’à cette année même.

Par conséquent, si vous possédez un Galaxy Fold, vous pourrez toujours l’utiliser, mais vous ne recevrez plus les correctifs de sécurité d’Android, ce qui mettra en danger la sécurité de votre appareil, car celui-ci ne sera plus protégé contre les nouvelles menaces et les attaques de logiciels malveillants.

Le Samsung Galaxy Fold original est sorti début 2019 avec One UI 2.5 basé sur Android 9, un an après il a été mis à jour vers Android 10, début 2021 il a reçu Android 11, puis un an plus tard il a été mis à jour vers One UI 4 basé sur Android 12, qui serait finalement sa dernière mise à jour du système d’exploitation Android, car ce modèle n’a pas reçu Android 13.

Si vous possédez un Samsung Galaxy Fold, vous pouvez choisir d’installer une ROM personnalisée comme LineageOS pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, ou bien le revendre pour le mettre en paiement du nouveau modèle pliable de type livre de la marque, le Samsung Galaxy Z Fold5.