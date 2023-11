Ce mobile Pro et 5G fait face à Xiaomi avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin

Tu as l’occasion de ramener chez toi un téléphone portable magnifique et avec de bonnes caractéristiques, tu ne manqueras de rien.

Le joli design du realme 11 Pro 5G.

Une des offres d’Amazon met à portée de main le realme 11 Pro 5G, un smartphone qui a beaucoup à offrir. Tu as l’opportunité de le ramener chez toi pour 296 euros, nous ne l’avons jamais vu à si bas prix auparavant. Nous parlons du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, nous ne faisons pas dans la simplicité ici. Au fait, la livraison est totalement gratuite.

Le smartphone de realme est arrivé sur le marché pour près de 400 euros et il continue à être vendu pour près de 350 euros dans des stores comme Amazon, c’est une belle opportunité. Oublie Xiaomi, ce 11 Pro 5G intègre toutes les caractéristiques dont tu as besoin pour profiter sans soucis. Je vais te dire pourquoi c’est un achat que je ne peux que recommander.

realme 11 Pro 5G (256 GB)

Achète le téléphone portable de realme au meilleur prix

A l’avant du dispositif chinois se trouve un bon écran AMOLED qui t’accrochera avec ses couleurs. Il a une diagonale de 6,67 pouces et une résolution Full HD+, tes séries préférées seront bien nettes. N’oublions pas ses 120 Hz de rafraîchissement qui apportent fluidité et vitesse à chaque toucher.

Tu seras fluide à chaque toucher et tu captureras également avec qualité, les 2 caméras situées à l’arrière font un très bon travail. Nous avons ici un capteur principal de 100 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels qui te rapprochera au maximum des objectifs les plus petits. Capture tous les détails.

Son cerveau est le MediaTek Dimensity 7050, une puce avec laquelle tu te déplaceras sans problème au quotidien. C’est une puce très fiable, tu pourras profiter des applications que tu aimes le plus sans souci. De plus, elle forme une excellente équipe avec ces 8 Go de RAM qui l’accompagnent. Que peux-tu demander de plus ?

realme 11 Pro 5G (256 GB)

Comme tu as pu le constater, realme est également capable d’offrir des smartphones « Pro » avec une fiche de caractéristiques intéressante et à un prix abordable. Notre protagoniste te permettra de profiter chaque jour sans soucis, c’est un téléphone portable digne de confiance. Prends en compte qu’il est proposé à l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus, cela ne durera pas longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoins la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.