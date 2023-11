Apple envisage de discontinuer l’iPad Pro de 12,9 pouces en 2024

Les plans de la société seraient de ne vendre que le nouvel iPad Pro avec écran OLED.

Les iPad Pro de 2024 auront un écran OLED et d’autres nouveautés

Apple envisagerait d’arrêter la production de son iPad Pro de 12,9 pouces avec écran mini-LED en 2024. Une décision logique, car tout indique que l’année prochaine, les iPad Pro seront dotés de la technologie OLED en façade, ainsi que d’autres nouveautés telles que le nouveau processeur M3 à l’intérieur, ainsi qu’un nouveau Magic Keyboard qui le rapprocherait davantage d’un ordinateur.

Après le lancement de nouveaux modèles d’un appareil, la société a généralement pour habitude de réduire le prix du modèle précédent et de continuer à le vendre à un prix réduit. Cependant, cela ne se produirait pas en 2024, car, comme le suggère la société TrendForce dans sa dernière analyse de marché, Apple cesserait la production de l’iPad Pro de 12,9 pouces avec écran mini-LED une fois que le nouveau modèle serait mis en vente.

L’iPad Pro avec technologie mini-LED cessera d’être vendu en 2024

Si cette décision se concrétise l’année prochaine et que l’iPad Pro de 12,9 pouces cesse d’être vendu, cela ne signifie pas qu’il deviendra un produit vintage et qu’il figurera sur la liste des produits obsolètes de la société, comme c’est récemment le cas pour les premières Apple Watch. Cela signifie simplement que vous ne pourrez pas acheter ce modèle spécifique dans l’Apple Store.

Donc, si vous envisagiez d’acheter ce modèle particulier d’iPad Pro, il se peut que l’année prochaine vous ne puissiez plus le faire une fois que le nouveau modèle sera lancé. Cependant, il est important de noter qu’il ne faut pas baser nos décisions d’achat sur des analyses ou des rumeurs. Il est possible qu’elles ne se concrétisent pas. Ce ne serait pas la première fois que cela se produit, ni la dernière.

Comme nous l’avons mentionné, l’une des principales nouveautés de ces nouveaux iPad Pro serait l’introduction de la technologie OLED sur leurs écrans, le nouveau processeur M3 déjà présent dans les nouveaux MacBook Pro et iMac de 24 pouces, ainsi qu’un nouveau Magic Keyboard amélioré et une option de stockage de 4 To.