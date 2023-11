Google a résolu la plus grande faille des Pixel avec sa dernière mise à jour

Android 14 a infecté les Pixel avec l’une des pires erreurs de l’histoire : Google met fin à la faille une fois pour toutes

Google met fin une fois pour toutes à la plus grande faille à laquelle sont confrontés les Google Pixel après la mise à jour vers Android 14.

Les Google Pixel ne sont pas à l’abri de problèmes logiciels. Oui, ces appareils sont les porte-étendards de Google et intègrent Android tel que l’a conçu l’entreprise de Mountain View. Cette expérience Android extrêmement propre devrait garantir l’absence totale d’erreurs, mais la réalité est exactement le contraire. Google a pris les choses en main en réglant la plus grande faille des Pixel avec la dernière mise à jour.

Android 14 est la version responsable de cette erreur et, logiquement, les téléphones ayant effectué cette mise à jour subiront cette faille, comme c’est le cas des Google Pixel. Qu’est-ce qui se passe ? En général, les utilisateurs possédant plusieurs comptes sur leurs Pixel ne pouvaient pas accéder au stockage de leurs appareils.

Google résout la plus grande erreur d’Android 14 sur les Google Pixel

Cette faille, que de nombreux utilisateurs ont prise pour une attaque de logiciel malveillant, a été largement commentée. L’erreur a commencé à infecter les Google Pixel en octobre de cette année, et ce n’est que maintenant, en novembre, que Google a décidé de mettre fin au problème.

Ce qui rend cette erreur particulièrement intéressante, c’est qu’elle n’affecte pas seulement les Google Pixel 8 et 8 Pro, bien que cela aurait été logique étant donné qu’il s’agit des téléphones les plus récents de l’entreprise de Mountain View. L’erreur d’Android 14 affecte tous les appareils Pixel dotés de cette version du système d’exploitation, ce qui signifie que les appareils touchés vont des Pixel 4 aux nouveaux téléphones de Google.

Google a maintenant mis fin à cette erreur, devenue l’un des principaux arguments de critique d’Android 14. La solution se présente sous la forme d’une mise à jour pour les Google Pixel et elle est intégrée dans le correctif de novembre de la société pour ces appareils.

Si vous possédez un Google Pixel, vous devez vérifier s’il y a des mises à jour en attente et, bien sûr, les appliquer sur votre appareil. Vous n’avez peut-être actuellement aucun problème, mais cela ne signifie pas qu’il n’apparaîtra pas à l’avenir.